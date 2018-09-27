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Antalya Polisinden öğrencilere Fırkateyn gezisi

Antalya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü nezaretinde öğrenciler için Antalya açıklarında demirleyen TCG GEDİZ Fırkateynine gezi düzenlendi.


27 Eylül Preveze Deniz Zaferi kutlama faaliyetleri kapsamında Antalya limanı ziyaret edecek olan TCG GEDİZ Fırkateyni Kaleiçi Yat limanında halkın ziyaretine açıldı. Etkinlik kapsamında Antalya Emniyet müdürlüğü tarafından kentin çeşitli mahallerindeki okullardan 113 öğrenci ve valiliğin belirlediği 18 yetim ailesi ve çocuklarına yönelik gezi düzenlendi. Faruk Tugayoğlu İ.Ö.O. ile Muratpaşa Ortaokulu ve İnönü Ortaokulu öğrencileri fırkateyni gezerek yetkililerden gemi hakkında bilgi aldı.

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