Antalya polisininden günübirlik tesis denetimi

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi başta olmak üzere Serik, Kemer, Kaş ve Alanya’daki 370 günübirlik konaklama yapan yerlere yönelik uygulama gerçekleştirdi. İşletmelerde Antalya Emniyet Müdürlüğüne bildirimi yapılmayan müşteri olup olmadığını inceledi. 370 işletmeden usule uygun olmayan 7’sine 59 bin 423 TL ceza uygulandı.

Merkezde 1, Serik’te 3, Alanya’da 2, Kaş’ta 1 işletmeye bildirim yapmayan ve ruhsatsız çalışan işletmeler hakkında tutanak tutularak cezai işlem uygulandı. Kemer’deki 39 günü birlik konaklama yerinde olumsuz bir işletmenin olduğu belirlendi.