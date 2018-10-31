Antalya Prestij Kitabı yenilendi

Antalya Tanıtım Vakfı'nın (ATAV) ilk baskısını 2006 yılında yaptığı “Ancient Pamphylia & Lycia Today's Antalya” kitabı yenilendi. İngilizce ve Almanca dilinde yayınlanan kitap, prestij kitap olarak Antalya'nın ulusal ve uluslararası platformda tanıtımı için önemli bir kaynak ve referans olarak gösteriliyor.

Antalya'nın tanıtımı açısından başka bir benzeri olmayan, Alanya'dan Kalkan'a kadar Piri Reis'in Antalya bölgesi haritasıyla başlayan kitap, Antalya'nın tarihi, müzeleri, çekim merkezleri, doğal güzellikleri, kültürü, mutfağı, endemik bitkileri ve kelebeklerini anlatmasının yanısıra Antalya'nın spor, kongre ve golf olanaklarına dair bilgilere yer veriyor. Antalya Tanıtım Vakfı Kurucu Başkanı Nizamettin Şen tarafından hazırlanan üçüncü baskı öncesinde, Antalya'nın değişen çehresinin ve yeni cazibe yerlerinin titizlikle incelenmesi sonucu, Antalya Prestij kitabı daha da zenginleşti. Yenilenen Konyaaltı Plajı, dünyaca ünlü sergilerin Pera Müzesi katkılarıyla yer aldığı Antalya'ya ATSO tarafından kazandırılan Antalya Kültür Sanat, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen teleferik ve Demre Likya Uygarlıkları Müzesi gibi Antalya'nın sosyokültürel yaşamına ve turizmine değer katan noktalar kayıt altına alınarak, yeni baskıya dahil edildi. Yenilenen “Ancient Pamphylia & Lycia Today's Antalya” kitabı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 13.'sü düzenlenen İpek Yolu Belediye Başkanları Forumu'nda, belediye tarafından konuk belediye başkanlarına hediye edildi.

ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, ayrıca Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni'nin şehrin tanıtımına katkı yapmayı amaçlayarak Antalya'ya davet ettiği ünlü fotoğraf ustası ve seyahat yazarı Randy Van Der Starren ile Ottova Life editörü Dan Donovan'a, ATAV yayınları olan “Antalya'nın Kelebekleri, Toroslar'dan Akdeniz'e Antalya Lezzetleri ve Ancient Pamphylia & Lycia Today's Antalya” kitaplarını takdim etti. Başkan Yelliz Gül Ege, konuklarla Toronto ve Antalya arasında oluşturulabilecek tanıtım fırsatlarını konuştu.