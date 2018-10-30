Antalya protokolü resepsiyonda buluştu

Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95'inci yıl dönümü dolayısıyla Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi.

Kundu'daki Trendy Lara Hotel'deki resepsiyonda Vali Karaloğlu ile eşi Sevim Karaloğlu, davetlileri üzerinde '29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 95. Yılı Kutlu Olsun' yazılı giriş kapısı önünde karşıladı. Resepsiyona, Antalya Garnizon Komutanı ve 3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Almanya Antalya Konsolosu Wolfgang Wessel, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalyalı pehlivanlar Orhan Okulu, İsmail Balaban, Turan Balaban, Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz'ın yanı sıra, şehit yakınları, gaziler, muhtarlar ve çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Davetlilerin tek tek elini sıkan Vali Karaloğlu, resepsiyona aileleriyle katılan çocukların ellerinden ve yanaklarından öperek bayramlarını kutladı.

Vali Karaloğlu, Antalya'da kültür, sanat, spor alanından, iş dünyası ve devlet kademelerinden pek çok davetlinin katıldığını belirtti.

“Bu topraklarda 3 büyük devlet kurduk”

Vali Karaloğlu, “Malazgirt zaferinden sonra bu topraklarda 3 büyük devlet kurduk. Önce Anadolu Selçuklu Devletini ve muhteşem bir Selçuklu medeniyetini bu topraklarda inşa ettik. Antalya'mız Selçuklu Sultanı Gıyasettin Keyhüsrev tarafından Türk ve İslam toprağı olarak fethedildi. O gün bugündür 812 yıldır Türk toprağıdır. İkinci olarak Osmanlı devletini kurduk. Üç kıtaya hükmettik ve 3 kıtaya medeniyet taşıdık. Sonra bu iki devletin tecrübesiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyetini kurduk. Cumhurbaşkanımız, Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle bu topraklardaki son şaheserimizdir. Cumhuriyet'e sahip çıkma konusunda üzerimize düşeni, ihtiyaç olduğunda yerine getirmekte tereddüt etmedik, etmeyeceğiz. Çok denendik, çok sınandık. Terör saldırılarıyla, ekonomik krizlerle, en son da 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişimiyle çok denendik. İçeriden ve dışarıdan çok üzerimize geldiler. Şükürler olsun bu millet, bütün tehlikeleri tek tek savuşturdu ve bugün dimdik ayaktayız” dedi.

“Birliğimizi beraberliğimizi koruyarak ayağa kalktık”

Türk tarihinin şanlı zaferlerle dolu olduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu, “Zafer kazandığımızda şımarmadık, adaletten vazgeçmedik. Adaletle gittiğimiz, fethettiğimiz her noktayı, adaletle yönetmeye ve hükmetmeye çalıştık. Yenilgilerimiz de oldu. Yenilgiden sonra da zillete, ümitsizliğe düşmedik, işin peşini bırakmadık. Birliğimizi, beraberliğimizi koruyarak yeniden ayağa kalkmasını bildik. Şimdi atalarımızın büyük zaferleriyle övünme zamanı değil. Atatürk'ün önümüze koyduğu hedefe ulaşmak için, muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkabilmek için, her birimiz hangi işi yapıyorsak en iyisini yapmak durumundayız. En mükemmelini yapmak durumundayız ki muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkalım. Cumhurbaşkanımızın hedeflediği dünyadaki ilk 10 ekonomi içerisine bu ülkeyi, bu toplumu taşıyalım. Dünyada daha çok mazluma, ezilene sahip çıkalım, kucak açalım” şeklinde konuştu.

“Cumhuriyetin eşit ve hür vatandaşları olarak ne kadar gururlansak az”

Cumhuriyet kelimesinin Türk milleti için büyük anlamlar ifade ettiğine değinen Vali Münir Karaloğlu, “Cumhuriyet bizim için çok derin manaları olan bir sistem. 95 yaşına ermiş bir cumhuriyeti eşit hür vatandaşları olarak ne kadar gururlansak azdır. Cumhuriyetimize bize bahşeden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu toprakları vatan kılmak için canlarını seve seve feda eden şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yâd ediyorum” dedi.

Resepsiyonda Vali Karaloğlu ve protokol üyeleri, üzerinde '29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 95. Yılı Kutlu Olsun' yazılı pastayı kesti.