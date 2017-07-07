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07 Temmuz 2017 14:58

Antalya Synchro Cup - Muratpaşa başladı

Türkiye’de ilk kez düzenlenen uluslararası senkronize yüzme şampiyonası, Muratpaşa Belediyesi’nin evsahipliğinde başladı.

Antalya Synchro Cup - Muratpaşa başladı

07 Temmuz 2017 14:58


Muratpaşa Belediyesi Süleyman Erol Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Yüzme Federasyonu’nun desteğiyle Türkiye’de ilk kez düzenlenen uluslararası senkronize yüzme şampiyonasına ev sahipliği yapıyor. Muratpaşa Belediyesi’nce düzenlenen ‘Antalya Synchro Cup - Muratpaşa’ ya 4 ülkeden 10 takım katılıyor.


‘Antalya Synchro Cup - Muratpaşa’ nın seremonisinde konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Antalyamız, böyle bir estetik ince zarif harika bir spor dalında gerçekleştirilen bu güzel turnuvaya ev sahipliği yaptığı için biz Muratpaşa Belediyesi olarak son derece mutluyuz. Aynı anda Kaleiçi Old Town festivalimizde devam ediyor. Fırsatınız olursa müsabakalardan sonra festival etkinliklerine de bekleriz. Sizleri her zaman Muratpaşa’da görmek isteriz” dedi.


Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal’ın tüm katılımcılara başarılar dilediği ‘Antalya Synchro Cup - Muratpaşa’ da, Türkiye’den Milli Takım’la birlikte Marmara Üniversitesi, İstanbul Su Sporları, İTÜ Vakfı Okulları, Eskişehir Gençlik ve Spor Kulübü, Anabilim Spor Kulübü yer alacak. Ukrayna’nın 2 takımla katılacağı şampiyonada Gürcistan ve Sırbistan’dan da birer takım madalya için yarışacak.


Antalya Synchro Cup - Muratpaşa, solo, düet, takım ve combo olmak üzere 4 ayrı branşta gerçekleştirilecek. Yarışlar, combo branşı hariç, 8 yaş altından başlamak üzere 6 ayrı kategoride düzenlenecek. Comboda ise yarışlar 12 yaş altından başlayacak ve 4 kategoride gerçekleştirilecek.




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