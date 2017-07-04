Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2017 11:10

Antalya Synchro Cup - Muratpaşa başlıyor

Türkiye’de ilk kez düzenlenecek uluslararası senkronize yüzme şampiyonası, Muratpaşa Belediyesi’nin organizasyonunda 7-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Antalya Synchro Cup - Muratpaşa başlıyor

04 Temmuz 2017 11:10

Süleyman Erol Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilecek şampiyonaya 4 ülkeden 10 takım katılacak.


Muratpaşa Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Yüzme Federasyonu’nun destekleriyle Türkiye’de ilk kez düzenlenen uluslararası senkronize yüzme şampiyonasına ev sahipliği yapacak. ‘Antalya Synchro Cup - Muratpaşa’ 7 - 9 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.


Süleyman Erol Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilecek şampiyonaya aralarında Türk Milli takımının da yer aldığı 4 ülkeden 10 takım katılacak. Şampiyonada, Türkiye’den Milli Takım’la birlikte Marmara Üniversitesi, İstanbul Su Sporları, İTÜ Vakfı Okulları, Eskişehir Gençlik ve Spor Kulübü, Anabilim Spor Kulübü yer alacak. Ukrayna’nın 2 takımla katılacağı şampiyonada Gürcistan ve Sırbistan’dan da birer takım madalya için yarışacak.


Antalya Synchro Cup - Muratpaşa; solo, düet, takım ve combo olmak üzere 4 ayrı branşta gerçekleştirilecek. Yarışlar, combo branşı hariç, 8 yaş altından başlamak üzere 6 ayrı kategoride düzenlenecek. Comboda ise yarışlar 12 yaş altından başlayacak ve 4 kategoride gerçekleştirilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    35°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    40°C
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 10 ŞEVVÂL 1438
  • 04 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:34
  • Güneş :05:36
  • Öğle :13:12
  • İkindi :17:04
  • Akşam :20:28
  • Yatsı :22:14
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!