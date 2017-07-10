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10 Temmuz 2017 11:43

Antalya Synchro Cup -Muratpaşa sona erdi

Türkiye’de ilk kez Muratpaşa Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve 110 sporcunun yarıştığı uluslararası senkronize yüzme şampiyonası ‘Antalya Synchro Cup-Muratpaşa’ pazar günü gerçekleşen son performansların ardından sona erdi.

Antalya Synchro Cup -Muratpaşa sona erdi

10 Temmuz 2017 11:43


Muratpaşa Belediyesi’nin, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Yüzme Federasyonu’nun desteğiyle Türkiye’de ilk kez düzenlediği uluslararası senkronize yüzme şampiyonasına sona erdi.


Muratpaşa Belediyesi Süleyman Erol Yüzme Havuzu’nda 7 - 9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen ‘Antalya Synchro Cup - Muratpaşa’ya 4 ülkeden 10 takım katılırken 110 sporcu madalya için yarıştı. Solo, düet, takım ve combo olmak üzere 4 ayrı branşta gerçekleştirilen şampiyonada dereceye giren sporculara madalyaları Cumartesi ve Pazar günü iki ayrı seremonide takdim edildi.


Cumartesi düzenlenen seremoniye katılan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sporcuları başarılarından dolayı kutladı ve “Böylesine estetik, ince ve zarif bir spor dalında Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen turnuvaya ev sahipliği yaptığımız için Muratpaşa Belediyesi olarak son derece mutluyuz” diye konuştu.




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