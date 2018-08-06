Diğer
Kategoriler
06 Ağustos 2018 15:55

Antalya tarhanası Rusya’da tanıtılacak

Antalya’nın en önemli iki turizm pazarından biri olan Rusya’nın başkenti Moskova’da bu yıl ikinci kez düzenlenecek “Türkiye Festivali”nde, Antalya Tanıtım Vakfı, Antalya tarhanasını tanıtacak.

Antalya tarhanası Rusya’da tanıtılacak

06 Ağustos 2018 15:55


Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege, Rusya’nın başkenti Moskova’da geçen yıl ilk kez düzenlenen “Türkiye Festivali”nin Rusya’da düzenlenen fuarlardan daha etkili olduğunu kaydetti. Başkan Gül Ege, “Türkiye günlerinde, festival havasında Antalya tanıtımı yapacağız. Genel gastronomi sahnesinde; tarhana yapımı ve tadımının yanı sıra Antalya’yı tanıtan harita ve Antalya gastronomisini anlatan tanıtım materyalleri ile Antalya Tanıtım Vakfı, Türkiye Festivali’nde yer alacak” dedi.



Festival 10 Ağustos’ta başlayacak


Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği, Türkiye Otelciler Federasyonu’nun (TÜROFED) koordinasyonunda, Türkiye Seyahat Acenteları Birliği (TÜRSAB) başta olmak üzere turizm STK’ları, valilikler, belediye başkanlıkları kalkınma ajanslarının katkıları ve özel sektörün katılımıyla organize edilen Türkiye Festivali’nin ikincisi 10-12 Ağustos 2018 tarihlerinde Moskova’da gerçekleştirilecek.



Festival üç gün boyunca Ruslarla buluşacak


Geçen sene, 153 bin kişinin ziyaret ettiği festival, yine Moskova’nın önemli parklarından Krasnaya Presnya’da yapılacak. Krasnaya Presnya Parkı’nda konser, gösteri, gastronomik ve kültürel sunumların yapılacağı Türkiye Festivali, üç gün boyunca Rus halkı ile buluşacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç