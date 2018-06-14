Antalya Teknokent İftar’da Buluştu

Antalya Teknokent tarafından düzenlenen iftara Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Prof. Dr. Erol Gürpınar, Prof. Dr. Eyüp Sabri Topal ve Prof. Dr. Ahmet Ögke ve Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz katıldı. İftarda Yavuz, bu yıl Türkiye’nin en iyi gelişme gösteren Teknoloji Geliştirme Bölgesi olduklarını ve aldıkları birincilik ödülünün istikrarlı bir yükselişle kalıcı başarılarla taçlanması gerektiğini ifade etti. Teknokentin yeni bir atılım döneminde olduğunu belirten Yavuz, Teknokentin Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi, Teknoloji Transfer Ofisi çalışmaları ve Antalya Teknokent Bilişim Vadisinde inşaa edilecek yeni binalarıyla kompleks bir yapılanmaya gittiğini ve kalıcı projeler geliştirerek gelecek vizyonuna hazırlandığını kaydetti.

Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda Teknokent Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya ise Batı Akdeniz Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde yer alan firmaların büyümesinde yeni yapılacak projelerine desteklerinden ve çalışmalarından dolayı Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz’a teşekkürlerini iletti.

İftar sonrasında firmalarla yapılan görüşmeler neticesinde önümüzdeki süreçte yapılacak toplantı tarihleri belirlenerek çalışma takvimi belirlendi.