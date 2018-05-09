Antalya Teknokent’e Birincilik Ödülü

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesinde "En İyi Gelişme Gösteren Teknoloji Geliştirme Bölgesi” (TGB) kategorisinde birinci oldu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 6. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün katılımıyla gerçekleştirildi. Ankara’da gerçekleştirilen zirvede, Antalya Teknokent adına ödülü Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ve Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz aldı. Törende, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi sonuçlarına göre Antalya Teknokent sergilemiş olduğu performansla birinciliğe layık görüldü.

Ödül Töreni sonrasında, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile birlikte Antalya Teknokent standına gelen Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, büyük bir başarıya imza atan Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz ve Teknokent uzman ekibini tebrik etti.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, “Üniversitemizin akademik bilgi birikimiyle ileri teknoloji kullanan firmaların inovatif fikirlerini sentezleyerek ekonomimize katma değer sağlayan, Antalya’daki yenilikçi hareketlerin ve Ar-Ge’nin odak noktalarından birisi haline gelen Antalya Teknokent, başarılı çalışmalarıyla bu ödülü sonuna kadar hak etmiştir.” dedi.

Rektör Ünal, “Bu anlamlı günde Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu da sevincimize ortak oldu. Şehrimize ve üniversitemize destekleri için Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca en iyi gelişme gösteren Teknokent olarak bu gururu bizlere yaşatan Teknokent yönetim kurulumuza, genel müdürümüze, Teknokent ekibine, girişimci ve başarılı firmalarımıza emekleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz da, yoğun çalışmaları karşılığında bu ödülü almayı hak ettiklerini ifade etti. Yavuz, Güçlü bir ekip ve planlı bir çalışma ile çok kısa sürede büyük bir başarıya imza attıklarını, tüm alanlarda Teknokentlerin gelişmelerini gösteren farklı endeks raporları dikkate alınarak yapılan sıralamada, bir yılda 35. sıradan 10. sıraya yükselerek en iyi yükseliş gösteren Teknokent olmanın kendileri adına gurur verici ve tarihi bir başarı olduğunu, önümüzdeki yıl için de hedeflerinin ilk 5 Teknokent arasına girmek olduğunu belirtti.