Antalya Teknokent’ten genç girişimcilere bigg destek

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen tanıtım ve eğitim toplantısının açılış konuşmasını Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz yaptı. Yavuz konuşmasında, Antalya Teknokent’te bulunan şirketlerin Ar-Ge faaliyetlerine değinerek, 2018 yılında Türkiye’deki tüm Teknokentler arasında yapılan değerlendirmede "En İyi Gelişme Gösteren Teknokent" kategorisinde birinci olduklarını ve bir yılda 35. sıradan 10. sıraya yükselerek çok büyük bir yükseliş gösterdiklerini söyledi.

Planladıkları yeni çalışmalar ve projelerle başarılarını sürdürecekleri dile getiren Yavuz, Antalya Teknokent Bilişim Vadisi gibi büyük bir projenin bölgenin ekonomik gücüne katkılarını vurguladı. Yavuz ayrıca Teknoloji transferi ve iş birliği faaliyetlerinde; bölge içi ve bölge dışı firmalarla iş birliği ve yapılan projeler, yabancı firmalarla iş birliği yapan firma sayısı, uluslararası hızlandırma programından faydalanan firma sayıları hakkında bilgi verdi.

"Şirketini kur"

Tübitak BİGG başvuru şartlarından bahseden Yavuz, girişimcilerin Antalya Teknokent aracılığıyla Tübitak’a yaptıkları projelerinin başarılı bulunması sonucunda Antalya Teknokent’te şirketlerini kurabilme ve Antalya Teknokent Girişimcilik ve Kuluçka Merkezinde ücretsiz yer alma imkanlarının olduğunu dile getirdi. Başvuru sürecinde uzman mentörler ve proje uzmanları tarafından girişimcilere danışmanlık ve eğitimler vereceklerini dile getiren Yavuz; "150.000 TL hibe desteğiyle Antalya Teknokent’te şirketini kur hayallerin gerçek olsun" sloganıyla yola çıktıklarını ve Batı Akdeniz Bölgesi ve Antalya girişimcilik ekosisteminin merkezi olan Antalya Teknokentin yeni dönemde genç girişimciler ve Akdeniz Üniversitesi’nden yeni mezun öğrencilerle daha güçlü hale geleceğini belirtti. Yavuz; kendisinin de 2011 yılında Teknogirişim Sermayesi Desteği (TÜBİTAK-BİGG) kapsamında aynı desteği almaya hak kazandığını ve devamında sürdürdüğü Ar-Ge projeleri ile halen şirketini aktif bir şekilde yönettiğini, genç girişimcilerin de istedikleri ve inandıkları zaman bu yolda başarılı olacaklarına inandığını ifade etti.

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Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz’un sunumundan sonra, Türk Ekonomi Bankası Girişim Bankacılığı Satış ve Pazarlama Müdürü Fatih Canan, Tübitak Bigg Desteğinden faydalanacak girişimcileri ve bu projenin destek oranlarından söz etti. Fatih Canan, ilgili projede desteklenen sektörler hakkında bilgi vererek, tanıtım ve eğitim toplantısına katılan girişimci adaylarının sorularını cevaplandırdı.

Toplantının değerlendirme kısmında katılımcılara başvuru süreçleri ve eğitim tarihleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Başvuruların Antalya Teknokent’in resmi web sayfası www.ateknokent.com üzerinden yapılabileceği, eğitimlerin ve başvuru sürecinin Antalya Teknokent’in sosyal medya hesapları üzerinden takip edilmesi konusunda katılımcılar bilgilendirildi.