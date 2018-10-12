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Antalya Ticaret Borsası'ndan indirim kampanyasına destek

Antalya Ticaret Borsası, Hükümetin açıkladığı “Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı” çerçevesinde başlatılan indirim kampanyasına üyeleriyle birlikte destek veriyor.


Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Borsa üyelerine gönderdiği yazıda Hükümet tarafından enflasyonla mücadele programı çerçevesinde ülke genelinde “İndirim Kampanyası” başlatıldığını anımsattı. İndirim kampanyasını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin de desteklediğini belirten Çandır, indirim kampanyasına katkıda bulunmak isteyen üyelerin tüketici fiyat endeksinde yer alan ürün ve hizmetlere yönelik asgari 3 ay süreyle en az yüzde 10 indirim sağlamasını istedi. ATB Başkanı Çandır, “İçerisinde bulunduğumuz ekonomik sarmaldan çıkma niyetimizi ortaya koymak için bizlerde firma düzeyinde bu topyekun mücadeleye destek olmalı ve sorumluluk almalıyız. Enflasyonla mücadelede kamuyu tek başına bırakmamalıyız” dedi.

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