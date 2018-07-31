Antalya Toptancı Hali rekora doymuyor

Türkiye’nin yıllık yaş meyve sebze ihtiyacının yaklaşık yüzde 53’ünü karşılayan Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali, Türkiye’nin gıda üssü olmayı sürdürüyor. Günlük ortalama 5-6 bin ton yaş sebze meyvenin yurt içi ve yurt dışındaki pazarlara gönderildiği Antalya Toptancı Hali, Türkiye’deki haller arasında işlem hacmi büyüklüğü ile ilk sırada yer alıyor. Antalya Hali bu sayede hem kent hem de ülke ekonomisine milyarlarca liralık katkı sağlıyor.

Meyve ihracatında rekor artış

Türkiye genelinde yaş sebze-meyve ihracatı yapan 20 il arasında birinci sırada yer alan Antalya Toptancı Hali’nde bu yılın ilk 6 aylık döneminde 1 milyar 929 milyon 548 bin 503 TL’lik işlem yapıldı. Antalya Toptancı Hali’nde bu yılın ilk 6 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre sebze ihracatında 5 bin ton artış yaşanırken, meyve ihracatında ise yüzde 123’lük rekor bir artış oldu. 2017 yılında Ocak-Haziran döneminde 29,2 bin ton meyve ihracı yapılan Antalya Toptancı Hali’nde bu yılın Ocak-Haziran döneminde 65 bin ton meyve ihracatı yapıldı. Meyve ihracatında değer bazında ise bir önceki yıla oranla yüzde 75’lik bir artış yaşanarak 71,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.

Modern haller geliri de artıracak

Üretici, komisyoncu ve tüccarların bir arada olduğu Antalya Toptancı Hali, 12 ay üretimin yapıldığı Antalya’da istihdama da önemli bir katkı sunuyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Muharrem Kavurkacı, Antalya’da kent genelinde 21 olan hal sayısını 12’ye indirmeyi hedeflediklerini söyledi. Kavurkacı, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel’in talimatları doğrultusunda tüm hallerimizi daha modern, günün koşullarına uygun olacak şekilde planlamaya çalışıyoruz. Daha modern, daha büyük, kapasitesi daha yüksek, uluslararası platformda standartları gerçekleştirmiş halleri hizmete sunduğumuzda Türkiye’ye ve Avrupa‘ya yaş sebze-meyve gönderme konusunda daha başarılı işlere imza atacağız" dedi.