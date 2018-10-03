Antalya Triatlon Kulübü Başkanı Ali Bıdı oldu

Antalya Triatlon Spor Kulübü Derneği'nin 4. Olağan Genel Kurul toplantısında sporcu işadamı, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı seçildi.

Antalya Triatlon Spor Kulübü Derneği'nin 4. Olağan Genel Kurul toplantısında, Başkan Erdoğan Kahya, başarılı bir sezon geçirdiklerini ve kurulduğu günden beri Türkiye çapında her sezon ilk üç takım arasına girdiklerini söyledi. Kahya, alt yapıdan başlayarak triatlon sporu ile Antalyalıları buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, işlerinin yoğunluğu yüzünden bu dönem aday olmayacağını açıkladı.

Genel Kurul toplantısında yapılan seçimlerde Yönetim Kurulu üyeliklerine Ali Bıdı, Hamdi Güneş, Burak Gönen, Sadık Pöhrenk, Atilla Altan, Erdinç Sadık Eryılmaz, Tuğrul Dağcı, Fuat Taşkın ve Erdoğan Kahya seçildi. Yönetim Kurulu kendi arasında yaptığı görev dağılımında Başkanlığa Ali Bıdı, Başkan Vekilliğine Burak Gönen, Başkan Yardımcılıklarına Hamdi Güneş ve Sadık Pöhrenk, Genel Sekreterliğe Tuğrul Dağcı, Saymanlığa Sadık Eryılmaz, üyeliklere de Fuat Taşkın, Atilla Altan ve Erdoğan Kahya'yı seçildiler.

Başkan Ali Bıdı, Antalya Triatlon Kulübünün lisanslı bir sporcusu olarak, kulüp başkanlığına seçilmekten çok mutlu olduğunu belirterek, “Yaş grubumda Türkiye şampiyonuyum, kulübümü de her sezon Türkiye şampiyonu yapmak için elimden geleni yapacağım. 9 yaşından 70'ine kadar tüm Antalyalıları triatlon yapmaya davet ediyorum” dedi.