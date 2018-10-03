İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalya Triatlon Kulübü Başkanı Ali Bıdı oldu

Antalya Triatlon Spor Kulübü Derneği’nin 4.

Antalya Triatlon Spor Kulübü Derneği'nin 4. Olağan Genel Kurul toplantısında sporcu işadamı, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı seçildi.


Antalya Triatlon Spor Kulübü Derneği'nin 4. Olağan Genel Kurul toplantısında, Başkan Erdoğan Kahya, başarılı bir sezon geçirdiklerini ve kurulduğu günden beri Türkiye çapında her sezon ilk üç takım arasına girdiklerini söyledi. Kahya, alt yapıdan başlayarak triatlon sporu ile Antalyalıları buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, işlerinin yoğunluğu yüzünden bu dönem aday olmayacağını açıkladı.


Genel Kurul toplantısında yapılan seçimlerde Yönetim Kurulu üyeliklerine Ali Bıdı, Hamdi Güneş, Burak Gönen, Sadık Pöhrenk, Atilla Altan, Erdinç Sadık Eryılmaz, Tuğrul Dağcı, Fuat Taşkın ve Erdoğan Kahya seçildi. Yönetim Kurulu kendi arasında yaptığı görev dağılımında Başkanlığa Ali Bıdı, Başkan Vekilliğine Burak Gönen, Başkan Yardımcılıklarına Hamdi Güneş ve Sadık Pöhrenk, Genel Sekreterliğe Tuğrul Dağcı, Saymanlığa Sadık Eryılmaz, üyeliklere de Fuat Taşkın, Atilla Altan ve Erdoğan Kahya'yı seçildiler.


Başkan Ali Bıdı, Antalya Triatlon Kulübünün lisanslı bir sporcusu olarak, kulüp başkanlığına seçilmekten çok mutlu olduğunu belirterek, “Yaş grubumda Türkiye şampiyonuyum, kulübümü de her sezon Türkiye şampiyonu yapmak için elimden geleni yapacağım. 9 yaşından 70'ine kadar tüm Antalyalıları triatlon yapmaya davet ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.