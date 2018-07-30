Antalya turizmde 7 milyona doğru gidiyor

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nün, Antalya Havalimanı ve Gazipaşa- Alanya Havalimanı verilerine göre açıkladığı toplam turist sayısı, 29 Temmuz itibariyle yıl başından bu yana 6 milyon 853 bin 898’e ulaştı.

Antalya, 14 Haziran itibariyle 2014 rakamlarını geride bıraktı ve yeni rekorlara yöneldi. 29 Temmuz itibariyle yıl başından bu yana kente gelen turist sayısı, 6 milyon 853 bin 898’e ulaştı. En iyi yıl olarak anılan 2014’ün aynı dönemine göre turist sayısında 341 bin 314 artış sağlandı. Geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısı 1 milyon 674 bin 756 arttı. Sektördeki oransal artış ise yüzde 32 olarak belirlendi.