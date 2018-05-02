Antalya turizmde rekora koşuyor

Geçtiğimi yıl Antalya’ya 4 ay içerisinde 517 bin 360 turist gelirken, bu sene aynı dönemde 710 bin 605 turist geldi. Nisan ayında Antalya’ya en çok Almanlar sonra ise Ruslar geldi.

2017 yılı Nisan ayında toplam 855 bin 23 turisti ağırlayan Antalya, 2018 yılının Nisan ayında ise yüzde 41’lik artışla 1 milyon 201 bin 653 turisti ağırladı. Mülki İdare Amirliği verilerine göre, geçtiğimiz yılın Nisan ayıyla bu yılın Nisan ayları arasında Antalya’ya gelen yolcu sayısında 346 bin 630 kişilik fark bulunuyor. Antalya’ya Nisan ayında gelen turistlerde ilk sırayı Almanlar aldı. Almanların ülkeler dağılımındaki oranı yüzde 25.76 olurken, Almanları sırasıyla yüzde 24.65 ile Rusya, yüzde 5,78 ile İngiltere, 5.34 ile de Hollanda takip etti.

Almanlar zirvede, Ruslar ikinci sırada

Geçtiğimiz yıl ile bu yılın Nisan ayı verilerine göre Almanya 80 bin 551 kişi fazlayla yüzde 35’lik bir artış sağladı. Almanya’dan geçtiğimiz yıl Nisan ayında 229 bin 51 kişi gelirken, bu yıl rakam 309 bin 602 oldu. Ruslar da ise geçen seneye göre yüzde 59’luk bir artış olurken 296 bin 189 kişiye çıktı. Geçen sene Nisan ayında Antalya’ya 186 bin 845 kişi geldi.

Ruslar ülke dağılımında birinci sırada

Antalya’ya gelen turist dağılımında ilk sırada Rusya yer aldı. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında Antalya’ya gelen Rus turist sayısı 134 bin 354 iken, bu rakam 2018 yılı Nisan ayında yüzde 61’lik bir artış göstererek 216 bin 857 oldu. Geçtiğimiz yıl ile bu yıl gelen Rus turist arasındaki fark ise 82 bin 503 kişi olarak istatistiklere yansıdı.

Avrupa’dan büyük artış

Antalya’nın 10 bin ve üzerinde en çok turist ağırladığı diğer ülkelerden gelen turist sayıları ve geçen yıla göre değişim oranları da göze çarpıyor. İran yüzde 11’lik artış sağlayarak, 36 bin 485 kişi oldu. Polonya yüzde 239 artışla 30 bin 634, Ukrayna yüzde 1,4’lük düşüşle, 30 bin 351 kişi, Belçika yüzde 65 artışla, 29 bin 739, Litvanya yüzde 101 artışla, 19 bin 691 kişi, Danimarka yüzde 15 artışla, 18 bin 484 kişi oldu. Fransa’nın artış yüzdesi ise yüzde 97 olurken, gelen turist sayısı 14 bin 11 kişiye çıktı. İsviçre yüzde 64 artışla, 13 bin 898 kişi, Finlandiya yüzde 90 artışla, 12 bin 778 kişi, İsveç yüzde 53 artışla, 12 bin 80 kişi, Norveç yüzde 5,5 artışla, 11 bin 168 kişi, Avusturya yüzde 71 artışla, 10 bin 170 kişi oldu.

"Rus ve Avrupa pazarında talep artışı devam ediyor"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı (AKTOB) Erkan Yağcı, Antalya’ya bakıldığında geçtiğimiz yıla oranla turist sayısında yüzde 40’a yakın bir artış olduğunu belirtti.

Rusya pazarındaki büyümenin hızla devam ettiğinin altını çizen Yağcı, "Bu sezon açısından bize olumlu geliyor. Geçen sene ciddi büyüme gerçekleştirmiştik. Sevindirici bir gelişme yaşıyoruz, büyüme devam ediyor. En önemli pazarlarda artışa geçtik. Yaz tatili şimdi başlıyor. Rusya, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Belçika’da talep artışının devam edeceğini ümit ediyoruz. İngiltere hem kış hem de yaz ayında büyümeyle gelecek. Rus ve Avrupa pazarında ciddi bir talep artışında karşıyayız" ifadelerine yer verdi.

"Almanya’da istediğimiz artışta değiliz"

Bu artışa rağmen Almanya’da istedikleri rakamı halen yakalayamadıklarını dile getiren Erkan Yağcı, "Almanya’nın en iyi yılı 2015’dir. Kaydedilen artış, alışkın olduğumuzu hacme ulaşmadı. Ne kadar büyürsek gelecek yıllar için o kadar iyi olacaktır" diye konuştu.

"11 milyar dolarlık gelir"

Geçtiğimiz yıl Antalya’nın 10 milyon rakamına ulaştığını kaydeden Yağcı, "Bu sene 12 ile 14 milyon arasında turist bekliyoruz. 12 milyonu geçmek bizim için başarı eşiğidir. Antalya’nın kısaca geçen yıla oranla yüzde 20 büyüme gerçekleştirmesi gerekiyor. Şuan ki verilerle yüzde 40’lık bir gelişme var. Bu da 13 ile 14 milyon arasında turist ağırlayacağımızı gösteriyor. Türkiye’deki turizm gelirine yansıması ise 11 milyar dolar olacaktır" ifadelerine yer verdi.