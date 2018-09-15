Antalya turizminde 10 milyon rekoru

2018 sezonu boyunca Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 10 milyon 47 bin 672'ye yükseldi.

Antalya turizmi, 2016 ve 2017 yıllarında dış ilişkilerde yaşanan sorunlar nedeniyle kötü iki sezon geçirdi. Yeniden yükselişe geçen Antalya turizmi, ‘turizmin en iyi yılı' olarak adlandırılan 2014'ü bile geride bırakarak yeni rekorlara imza atmaya devam ediyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Antalya ve Gazipaşa Havalimanının 14 Eylül tarihli yolcu istatistiklerine göre, 2018 sezonu boyunca Antalya'ya gelen turist sayısı 10 milyon 47 bin 672 kişiye ulaştı. Antalya turizminde rekorlara imza atan 2014 sezonunun aynı gününde ise gelen turist sayısı 9 milyon 426 bin 334'tü. Geçen yılın aynı gününde Antalya'ya gelen turist sayısı 7 milyon 840 bin 98 kişi olarak kayıtlara geçmişti. 2018 sezonunun sadece Eylül ayında ise Antalya Havalimanı'na gelen turist sayısı 896 bin 482, Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na gelen turist sayısı ise 23 bin 909 oldu.

Sezon boyunca hava yoluyla gelen turist sayısının 9 milyon 784 bin 959'u Antalya Havalimanı'na inerken, 262 bin 713'i ise Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na indi. Turizmde bu yıl turist rekorunu kırmayı hedefleyen Antalya, bekleneni karşılamaya devam ediyor.