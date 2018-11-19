Antalya turizminde rekor sayı

Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 12 milyon 443 kişi olarak kaydedildi.

Turizmin ‘en iyi yılı' olarak adlandırılan 2014'ü bile geride bırakan şehir, istatistiklere göre, 18 Kasım'dan itibaren 12 milyon 443 bin 316 ziyaretçiyi ağırlarken, 2015 yılında ise 10 milyon 696 bin 569 olarak kaydedildi.

10 aylık toplamda 18 Kasım'a kadar Antalya Havalimanı'na inen toplam yolcu sayısı 207 bin 134'ken, 2015 yılının aynı dönemine göre 197 bin 411 olarak belirtildi. 2016 yılının aynı döneminde ise gelen toplam yolcu sayısı 101 bin 63'ken, 2017'de bu sayı 104 bin 41 olarak bildirildi.

Öte yandan, 2015 sezonunda kente gelen toplam yolcu sayısı 10 milyon 760 bin 315'ken, 2016 turizminde 6 milyon 75 bin 310, 2017'de ise 9 milyon 617 bin 25 olarak kayıtlara geçmişti.