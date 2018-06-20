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20 Haziran 2018 12:25

Antalya turizminde rekor üstüne rekor

Turizmde bu yıl 14 milyon turistle rekor kırmayı hedefleyen Antalya, tüm 19 Haziranların rekorunu kırarak, 4 milyon 85 bin 266 kişiye ulaştı.

Antalya turizminde rekor üstüne rekor

20 Haziran 2018 12:25


Turizmde bu yıl 14 milyon turist hedefi koyan Antalya’ya bu yıl 19 Haziran itibariyle hava yoluyla gelen turist sayısı 4 milyon 85 bin 266 kişiye ulaştı. Söz konusu rakamlar, 2013, 2015, 2016, 2017 rakamlarını geride bırakırken, turizmde en iyi yıl olarak değerlendirilen 2014’ün rekorunu da kırdı. 2014 yılının aynı döneminde Antalya’ya 3 milyon 962 bin 776 turist gelirken, bu yıl 122 bin 490 farkla 4 milyon 85 bin 266 kişi geldi.


2013 yılı 19 Haziran itibariyle havayoluyla Antalya’ya gelen turist sayısı 3 milyon 734 bin 169 kişi olurken, 2014 yılında ise bu rakam 3 milyon 962 bin 776’ya ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı. 2015 yılı 19 Haziran itibariyle Antalya’ya gelen turist sayısı 3 milyon 573 bin 353 iken, 2016 yılı 19 Haziran’da bu sayı 1 milyon 953 bin 333’e geriledi.



Tüm zamanların rekoru kırıldı


2016 yılında gerileyen bu rakam, 2017 yılı 19 Haziran itibariyle 2 milyon 858 bin 397 kişi ile tekrar yükseldi. 2018 yılı 19 Haziran itibariyle ise bu rakam 4 milyon 85 bin 266 kişiye ulaşarak, tüm zamanların rekorunu kırmayı başardı.




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