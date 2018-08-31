Antalya turizminden yeni rekor üstüne rekor

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 29’luk artış olurken ağustosta gelen turist sayısı 2 milyonu geçti.

Antalya turizmde, 2016 ve 2017’deki iki zor yılın ardından 2018’de tarihinin en iyi dönemini yaşıyor. Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun Perge Antik Kenti’ni öne çıkarmak amacıyla ’Perge Yılı’ ilan edildiği 2018’de, hedef 14 milyon turist olarak konulmuştu.

2018 yılının Mayıs ayından itibaren bugüne kadarki en yüksek rakamlara ulaşan ve 2014’ü geçmeyi başaran Antalya’da her ay yeni bir rekor kırılıyor. 30 Ağustos itibariyle Antalya’ya havayoluyla gelen turist sayısı 9 milyonu geçti. 1 Ocak-30 Ağustos 2018 tarihleri arasında gelen turist sayısı, 9 milyon 62 bin 84’e ulaştı. Bu rakamın 8 milyon 825 bin 129’u Antalya Havalimanı’na, 236 bin 955’i ise Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na geldi.

Verilerde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 29’luk artış yaşanırken, turizmde en iyi yıl olarak görülen 2014’ün aynı dönemine göre artış 491 bin oldu.

Ağustos ayının 30 günlük döneminde ise havayoluyla kente gelen turist sayısı 2 milyon 75 bin 27’ye oldu. Geçtiğimiz yılın ağustos ayına göre ise yüzde 20’lik artış kaydedildi.