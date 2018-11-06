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Antalya Ulaşım A.Ş'den kan bağışı

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Antalya Ulaşım A.

Ş. çalışanları Kızılay'a kan bağışında bulunarak örnek bir davranış sergiledi.


29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası olması nedeni Antalya Ulaşım A.Ş. çalışanları sosyal sorumluluk projeleri içerisinde yer alan ve Türkiye Kızılay Antalya şubesi iş birliğinde kan bağışında bulundu. Antalya Ulaşım AŞ personeli, Türk Kızılay'ı ile iş birliği sonucunda düzenlenecek “Bir bağış bir hayat" sloganıyla kan bağışı kampanyasına katılarak duyarlı ve örnek bir davranışa imza attı.


Antalya Otogar içinde gerçekleşen kampanyaya ulaşım personeli yoğun ilgi gösterdi.

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