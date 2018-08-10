Antalya ulaşımda yeni uygulamalar hayata geçirildi

Büyükşehir Belediyesi vatandaşların toplu taşıma hizmetlerini güvenli, hızlı, konforlu ve kesintisiz alabilmesi için köklü çözümler getiriyor. Akıllı Kent hedefine ulaşmak için teknolojinin her imkanından faydalanan Büyükşehir Belediyesi, halkın yaşamını kolaylaştırmak adına hayata geçirdiği temassız kart uygulaması ile vatandaşa büyük kolaylık sağlıyor.

Teknolojik yenilikler

2016 yılında başlatılan temassız kredi kartı ile ödeme yöntemi artık tüm toplu ulaşım araçlarında kullanılıyor. Tüm ulaşım araçlarında uygulanan temassız ödeme sistemine kısa bir süre önce kredi kartı ile ödeme uygulaması da eklenmişti. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş’nin son dönemde uyguladığı temassız kartlarla toplu ulaşımdan faydalanma, online yükleme, durağa gelen araçların geliş saatlerini cep uygulamasıyla takip etme gibi teknolojik yenilikler de devam ediyor.

Nostaljik tramvayda serin yolculuk

Antalya ulaşımına kalıcı ve çağdaş bir çözüm sunacak 3. Etap Raylı Sistem Projesi devam ederken mevcut nostalji tramvayına da klima takılarak, yolculara rahat ve konforlu seyahat hizmeti sunuldu. Yaklaşık 18 yıldır Antalya Müzesi- Zerdalilik hattı üzerinde klimasız olarak hizmet veren nostalji tramvay araçlarındaki iklimlendirme probleminin giderilmesi için, Antalya Ulaşım A.Ş. tarafından yoğun bir AR-GE çalışması gerçekleştirildi ve araçların elektrik enerji güç sistemleri revize edilmiş, klima çalışmasına uyumlu hale dönüştürülerek klima montajları tamamlandı.

Tramvayda yolcu tutamakları artırıldı

Birinci aşama hafif raylı sistem tramvaylarında yolcuların daha güvenli seyahat edebilmeleri için Ulaşım Çağrı merkezine gelen dilek ve şikayetler doğrultusunda Antalya Ulaşım A.Ş. tarafından gerçekleştirilen teknik çalışma neticesinde tutamak boruları ve askı sayıları artırıldı.

Dokuma durağına kolay erişim

Öte yandan Dokuma hat-2 durağında imalat projesi sadece Kuzey (Fatih tarafı) yönünde giriş/çıkış turnikesi bulunmaktaydı. Bu noktadan durağa giriş yapmak isteyen yolcular ise rayların üzerinden yürüyerek, kontrolsüz bir geçişten karşıya geçmek zorunda kalıyordu. Bu nedenle durağın Güney yönünde de giriş/çıkış yapılabilmesi için Büyükşehir Belediyesi UKOME ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı birimleri ile koordineli olarak bir çalışma yaparak uygun yaya geçidi imal edildi. Antalya Ulaşım A.Ş. tarafından da ilave giriş/çıkış düzenekleri yerleştirilerek yolcuların durağa kolay bir şekilde erişebilmeleri sağlandı.