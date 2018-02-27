Antalya Valiliğinde okuma yazma seferberlik toplantısı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya’nın yüzde 98.52 ile okuma yazma oranı bakımından Türkiye’de bir numara olduğunu belirterek kent genelinde 25 bin 584 kişinin okuma yazma bilmediğini söyledi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında ilgili kurum amirlerinin katılımıyla Antalya Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıda, başlatılan seferberlik ile ilgili konular ve yol haritası masaya yatırıldı.

“Antalya yüzde 98.52 ile okuma yazma oranı bakımından Türkiye’de bir numara”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın önderliğinde, Milli Eğitim Bakanlığınca Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün Türkiye’de yeni bir okuma yazma kampanyasını başlattığını dile getiren Antalya Valisi Münir Karaloğlu, “Yürütme kuruluyla bugün ilk toplantımızı yaptık. Türkiye’de Türkiye İstatistik Kurumu’na(TÜİK) göre 2 milyon 462 bin 613 kişinin hala okuma yazma bilmediğinin tespiti var. Bu da eğitim çağına gelmiş nüfusun yüzde 4.09’una tekabül ediyor. Antalya’ya baktığımızda TÜİK verilerine göre 25 bin 584 kişinin okuma yazma bilmediğini biliyoruz. Antalya yüzde 98.52 ile okuma yazma oranı bakımından Türkiye’de bir numara. Türkiye’de okuma yazma oranı en yüksek il Antalya. Buna rağmen 25 bin 584 arkadaşımız okuryazar değil. Bu da çağ dışına çıkmış nüfusun yüzde 1.48’ini oluşturuyor” dedi.

“Hangi mahallede ağırlıklı okuryazar yoksa o mahallelerde daha çok çalışacağız”

Yeni kampanyayla Antalya’nın Türkiye’deki bu okuma yazma oranındaki birinciliğini perçinlemek ve 25 bin 584 kişiyi de okuryazar kılmak olduğunu belirten Vali Karaloğlu, “Şu ana kadar her ilçede kaymakamların başkanlığında yürütme kurulları oluşturuldu. Her ilçe kendi çalışmasını ayrı ayrı yapıyor. İlde de bu komisyon çalışmaları yürütecek. Tabi bize yardımcı olan kuruluşlarda var. Başta Antalya Büyükşehir Belediyemiz bu konuda yardımcı olacak. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, İl Müftülüğü, özellikle muhtarlarımızdan yardım ve destek bekliyoruz. TÜİK, bize liste verdi. Hangi mahallede ağırlıklı okuryazar yoksa o mahallelerde daha çok çalışacağız” diye konuştu.

“Kepez ilçesine ağırlık verilecek”

Antalya’da bakıldığında okuryazar olmayanların yaklaşık yüzde 30’unun Kepez ilçesinde olduğunu belirten Antalya Valisi Münir Karaloğlu, “Biz ağırlıklı olarak Kepez ilçesi ve buradaki mahallelerde daha yoğun çalışacağız. Müftülüğün açtığı Kuran kurslarında okuma yazma kursları açacağız. Yine Büyükşehir belediyemizin ASMEK kurslarında okuma yazma kursları açacağız. Her mahalledeki okullar bizim emrimizde. Yeter ki vatandaşlarımız bizden okuma yazma için bizden talepte bulunsun. Hatta ve hatta ben sağlık sorunum var gelemem diyorsa biz evine öğretmen göndererek onların dahi okur yazar olmasını sağlayacağız. Biz 25 bin 584 kişiye ulaşmaya çalışacağız” şeklinde konuşmasını tamamladı.