Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2017 01:13

Antalya Valisi Karaloğlu: "15 Temmuz gecesinden bu yana selaları farklı dinliyorum"

Antalya’da ‘Darbe ve Vesayete Karşı 15 Temmuz Bir Diriliş Destanı’ adlı konferans düzenlendi.

Antalya Valisi Karaloğlu:

12 Temmuz 2017 01:13

Konferansta konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, “Biz hep selaları ölüler için okunduğunu bilirdik, bu topluma ölüleri hatırlatırdı. İlk defa 15 Temmuz gecesi selalar dirilişin müjdecisi olmuştur. O geceden bu yana selaları farklı dinliyorum. Her seferinde tüylerim diken diken oluyor" dedi.


15 Temmuz Diriliş Platformu tarafından düzenlenen ve Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten ile Gazeteci-Yazar Serdar Arseven’in konuşmacı olarak katıldığı konferans Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonunda düzenlendi. Konferansa, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Ak Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Antalya İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Ak Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, 15 Temmuz Diriliş Paltformu Başkanı Bekir Asri, 15 Temmuz şehidi polis memur Muhammet Oğuz Kılınç’ın ailesi, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


"Her sela dinlerken tüylerim diken diken oluyor"


Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan konferansta konuşan Vali Münir Karaloğlu, 15 Temmuz’da toplumu ayağa kaldıran Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısının ve okunan selaların olduğunu kaydetti. "Biz hep selaları ölüler için okunduğunu bilirdik” diyen Karaloğlu, “Selalar bu topluma ölüleri hatırlatırdı. İlk defa 15 Temmuz gecesi selalar dirilişin müjdecisi olmuştur” ifadelerini kaydetti. 15 Temmuz’dan sonra selaların dirilişin sembolü olduğuna işaret eden Karaloğlu, “Ben 15 Temmuz gecesinden bu yana selaları farklı dinliyorum. Her sela dinlerken tüylerimin diken diken olduğunu hissediyorum. Artık bu topraklarda selalar dirilişin, ayağa kalkmanın, zulme baş kaldırmanın, millete silah doğrultanlara milletin haykırışının sembolü olmuştur” dedi.


"15 Temmuz’u unutturmayacağız"


15 Temmuz Diriliş Platformu Başkanı Bekir Asri de, 15 Temmuz’u unutturmaya çalışanlara inat platform olarak gayret sarf ettiklerini söyledi. Asri, “Bir kez daha birliğimizi bozmaya, Türkiye’ye diz çöktürmeye çalışan küresel odakların maşası FETÖ, PKK, DAEŞ, DHKP-C gibi ne kadar örgüt varsa aynı şuurla meydan okuyoruz” dedi.


Konuşmaların ardından 15 Temmuz’la ilgili video gösterimi yapıldı. Gösterim sonrası ise Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten ve Gazeteci-Yazar Serdar Arseven, 15 Temmuz gecesi ve sonrasındaki süreçle ilgili konuşma gerçekleştirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    34°C
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 ŞEVVÂL 1438
  • 12 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:41
  • Güneş :05:41
  • Öğle :13:13
  • İkindi :17:05
  • Akşam :20:26
  • Yatsı :22:09
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!