Konferansta konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, “Biz hep selaları ölüler için okunduğunu bilirdik, bu topluma ölüleri hatırlatırdı. İlk defa 15 Temmuz gecesi selalar dirilişin müjdecisi olmuştur. O geceden bu yana selaları farklı dinliyorum. Her seferinde tüylerim diken diken oluyor" dedi.

15 Temmuz Diriliş Platformu tarafından düzenlenen ve Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten ile Gazeteci-Yazar Serdar Arseven’in konuşmacı olarak katıldığı konferans Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonunda düzenlendi. Konferansa, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Ak Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Antalya İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Ak Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, 15 Temmuz Diriliş Paltformu Başkanı Bekir Asri, 15 Temmuz şehidi polis memur Muhammet Oğuz Kılınç’ın ailesi, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"Her sela dinlerken tüylerim diken diken oluyor"

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan konferansta konuşan Vali Münir Karaloğlu, 15 Temmuz’da toplumu ayağa kaldıran Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısının ve okunan selaların olduğunu kaydetti. "Biz hep selaları ölüler için okunduğunu bilirdik” diyen Karaloğlu, “Selalar bu topluma ölüleri hatırlatırdı. İlk defa 15 Temmuz gecesi selalar dirilişin müjdecisi olmuştur” ifadelerini kaydetti. 15 Temmuz’dan sonra selaların dirilişin sembolü olduğuna işaret eden Karaloğlu, “Ben 15 Temmuz gecesinden bu yana selaları farklı dinliyorum. Her sela dinlerken tüylerimin diken diken olduğunu hissediyorum. Artık bu topraklarda selalar dirilişin, ayağa kalkmanın, zulme baş kaldırmanın, millete silah doğrultanlara milletin haykırışının sembolü olmuştur” dedi.

"15 Temmuz’u unutturmayacağız"

15 Temmuz Diriliş Platformu Başkanı Bekir Asri de, 15 Temmuz’u unutturmaya çalışanlara inat platform olarak gayret sarf ettiklerini söyledi. Asri, “Bir kez daha birliğimizi bozmaya, Türkiye’ye diz çöktürmeye çalışan küresel odakların maşası FETÖ, PKK, DAEŞ, DHKP-C gibi ne kadar örgüt varsa aynı şuurla meydan okuyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından 15 Temmuz’la ilgili video gösterimi yapıldı. Gösterim sonrası ise Ak Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten ve Gazeteci-Yazar Serdar Arseven, 15 Temmuz gecesi ve sonrasındaki süreçle ilgili konuşma gerçekleştirdi.