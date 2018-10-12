Antalya Valisi Karaloğlu, Serik'te İstişare Toplantısı düzenlendi

Antalya'nın Serik ilçesinde Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında istişare toplantısı düzenlendi.

Serik ilçesindeki problemler ve çözümleri konularının ele alındığı toplantıda konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya'nın en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Serik'te bulunma amaçlarının milletvekilleri, bölge müdürleri, il müdürleri ve ilçe bürokrasisi ile bir araya gelip muhtarları dinlemek, mahallelerin sorunları ve çözüm yolları için çareler bulmak olduğunu söyledi.

Belek, Boğazkent ve Kadriye'yi bünyesinde barındıran Serik'in şu anda Antalya'nın en önemli destinasyonu içerisinde olduğunu belirten Karaloğlu, Neredeyse bir ülke kadar kaliteli yatak kapasitesi bulunan bir alt destinasyondan bahsettiklerini ifade etti.

Serik'in ilçe merkezi olarak dönen turist hareketinden ve oluşan turizm ekonomisinden kent merkezi olarak ne kadar istifade edebileceğini değerlendireceklerini belirten Karaloğlu, Tapu ve İmar sorunları ile ilgili Serik'in sorunlarının bulunduğunu ancak Belek, Boğazkent ve Serik'i eklemlendirmek gerektiğini, insanların Belek bölgesinde otelden çıkıp Serik Merkeze gelmesini teşvik edecek aktivitelere ihtiyaç bulunduğunu sözlerine ekledi. Karaloğlu, “Bunu sağlamazsak sahilde başka bir dünya, Serik merkezinde başka bir dünya, arka köylerde başka bir dünya devam eder. Bu çok sürdürülebilir bir şey değil. Bu problem mutlaka çözülmeli, yerel halk bölgede oluşan turizm ekonomisinden daha fazla istifade edebilmeli. Daha fazla gelir elde edebilmeli ki turizme daha çok sahip çıksın. Bunu mutlaka oluşturmamız lazım.” diyerek konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her hafta Külliyede Türkiye'nin dört bir yanından muhtarları Ankara'ya çağırarak toplantılar yaptığına değinen Karaloğlu, Toplantıda görüşülen sorunlarında İçişleri Bakanlığı vasıtası ile çözülmek üzere Valiliklere aktarıldığını söyledi.

Karaolğlu, Her sene Ocak ayında Cumhurbaşkanı Başkanlığında tüm il valilerini toplayarak valilere verdiği en önemli talimatın İllerde muhtarlar ile bir araya gelerek sorunlarının dinlenmesi ve çözülmesi noktasında çaba sarf edilmesi gerektiğini de dile getirdi.

Toplantıda Ayrıca, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Serik Kaymakamı Haluk Şimşek ve Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık da bir konuşma yaptı. Toplantı konuşmaların ardından karşılıklı görüşmelerle devam etti. Toplantı sonunda Belediye Başkanı Çalık, Vali karaloğlu'na plaket ve Serik Bıçağı verdi.

Serik belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Kemal Çelik, İl jandarma Komutanı J.Tuğgeneral Tekin Aktemur, Sahil Güvenlik Komutanı Deniz Albay Sezai Özkurt, Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Büyükşehir Belediyesi İlçeler Danışmanı İsa Akdemir, Tapu Kadastro 6. Bölge Müdürü Mürsel Necmi Akkoca, İller Bankası A.Ş. Bölge Müdürü Fuat Koçak, DSİ 13. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, Kamu Kurum ve Kuruluşları İl ve İlçe Müdürleri, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, AK Parti Serik ilçe başkanı Hasan Kozan, Muhtarlar ve belediye çalışanları katıldı.