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16 Nisan 2017 10:47

Antalya Valisi Münir Karaloğlu eşiyle birlikte oyunu kullandı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi öngören anayasa değişikliği referandumu kapsamında oyunu eşi Sevim Karaloğlu’yla birlikte kullandı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu eşiyle birlikte oyunu kullandı

16 Nisan 2017 10:47

Vali Karaloğlu, Antalya’da seçim güvenliğini 5 bin polis, bin 500 jandarma olmak üzere toplam 6 bin 500 güvenlik görevlisinin sağladığını söyledi.


Vali Karaloğlu, Konyaaltı Caddesi’ndeki konağından saat 10.00 sıralarında oy kullanmak için eşi Sevim Karaloğlu ile birlikte Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine geldi. Vali Karaloğlu, birinci kattaki 1095 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oy verme işleminin ardından sandık görevlilerinin fotoğraf çektirme isteklerini kırmayan Vali Karaloğlu, diğer sandık görevlilerine de başarılar diledi. Okul çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Vali Karaloğlu, anayasa değişikliğini öngören referandumda oyların Antalya’da da verilmeye başladığını söyledi.



"Sorunsuz süreç geçildi"


Sözün millette olduğunu söyleyen Karaloğlu, “Millet kararını verecek. Antalya’da propaganda sürecinde ufak tefek olayların dışında demokratik olgunluk içinde bu süreci tamamladık. Sürece katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Huzurlu bir seçim atmosferi yaşadık. Saat 07.00’dan itibaren tüm arkadaşlarımız görevleri başındaydı. Bize yansıyan bir olumsuzluk yok. Son derece sakin bir şekilde oy verme işlemlerimiz devam ediyor” dedi.



"6 bin 500 görevli"


Antalya’da 1 milyon 636 bin 742 seçmenin 4 bin 511 sandıkta oylarını kullandığını dile getiren Karaloğlu, “Bu sandık bölgelerinde ve sandıklarda 5 bin polis ve bin 500 jandarmayla toplam 6 bin 500 güvenlik görevlimizle seçim güvenliğini aldık. Görevimiz saat 17.00’da bitmeyecek. Sandıklar seçim kuruluna teslim edilinceye kadar arkadaşlarımız görevleri başında olacak. Hiçbir sorun olmadan demokratik olgunluk içinde bu referandumu tamamlayacağız” ifadelerine yer verdi.


Vali Karaloğlu, yürüyerek okulun karşısındaki konağına geçti.




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