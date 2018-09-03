Antalya Valisi, su altında deniz çayırının korunmasına dikkat çekti

Zaman zaman Antalya’nın tanıtımına ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Antalya Valisi Münir Karaloğlu, bir kez daha balık adam kıyafetlerini giyerek denizin dibine daldı. Deniz çayırının yaptığı fotosentezin soluduğumuz havaya etkisine dikkat çeken Vali Münir Karaloğlu, paylaştığı fotoğrafın altına "Soluduğumuz havanın içindeki oksijenin yüzde 70’ini denizlere borçluyuz. Bunun yüzde 50’sini fitoplanktonlar yüzde 20’sini deniz çayırlarının fotosentezi sağlıyor. Denizlerimizi korumak ortak sorumluluğumuzdur" yazdı.

Karaloğlu’nun paylaşımı kısa süre içinde çok sayıda beğeni ve retweet aldı.