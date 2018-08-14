Antalya Valisinden TL’ye destek paylaşımı

Hesabından vatandaşın elinde bulunan ABD doları, euro ve altını Türk lirasına çevirmenin vatana hizmet olacağını yazan Vali Karaloğlu, "Bana soranlar olacaktır ne ne yaptın diye? Türk lirası dışında param yok" ifadelerini kaydetti. Vali Karaloğlu’nun paylaşımı çok sayıda retweet aldı. Vatandaşlar yorumlarıyla da Vali Karaloğlu’na destek verdi.

Vali Karaloğlu’nun paylaşımı şöyle:

"Dolar, Euro, Altın...

"Türk Lirası’na dönüştürebileceğimiz, her birimi dönüştürmek vatanımıza hizmettir. Bana soranlar olacaktır; Sen ne yaptın? Türk Lirası dışında param yok."