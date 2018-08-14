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14 Ağustos 2018 13:34

Antalya Valisinden TL’ye destek paylaşımı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türk lirasının ABD doları karşısındaki kaybına ilişkin twitter hesabından herkesi TL’ye destek olmaya çağırdı.

Antalya Valisinden TL’ye destek paylaşımı

14 Ağustos 2018 13:34


Hesabından vatandaşın elinde bulunan ABD doları, euro ve altını Türk lirasına çevirmenin vatana hizmet olacağını yazan Vali Karaloğlu, "Bana soranlar olacaktır ne ne yaptın diye? Türk lirası dışında param yok" ifadelerini kaydetti. Vali Karaloğlu’nun paylaşımı çok sayıda retweet aldı. Vatandaşlar yorumlarıyla da Vali Karaloğlu’na destek verdi.


Vali Karaloğlu’nun paylaşımı şöyle:


"Dolar, Euro, Altın...


"Türk Lirası’na dönüştürebileceğimiz, her birimi dönüştürmek vatanımıza hizmettir. Bana soranlar olacaktır; Sen ne yaptın? Türk Lirası dışında param yok."




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