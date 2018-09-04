Tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve mitolojik efsaneleriyle kültür turizminin de önemli merkezlerinden olan Antalya, yeni bir festivale ev sahipliği yapıyor. Antalya Valiliği ile Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) işbirliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleşecek festival, 3 gün sürecek. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel “Bu yıl ilki düzenlenen festivalin, kültür ve edebiyatın sürükleyici ve sürdürülebilir etkileriyle gelecek yıllara temel ve örnek oluşturacağını düşünüyorum. Yıl boyunca Antalya’nın antik kentlerinde dinletiler de düzenlemesi planlıyoruz” dedi.

Uluslararası bir kültür festivali

Uluslararası Olympos Kültür ve Edebiyat Festivali, Antalya’daki antik kentleri, tarihi ve arkeolojik zenginlikleri kültürel etkinliklerle yaşatmayı amaçlıyor. Festival, Olympos Antik Kenti, Rhodiapolis Antik Kenti ve Akdeniz Üniversitesi Adrasan Sosyal Tesisleri yerli ve yabancı, şair, yazar ve sanatçıları konuk edecek. Arnavutluk, Güney Kıbrıs, Hindistan Hollanda, Makedonya, Sırbistan, Slovenya, Mısır, Yunanistan’dan gelen toplam 10 yabancı şaire, Antalya ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yaşayan toplam 20 şair eşlik edip, antik kentlerde birlikte şiir okuyacak, müziğin büyülü sesi Antik Kentlerde yankılanacak.

Kültür ve edebiyat şöleni

7 Eylül Cuma günü uzman arkeologların Olympos Antik Kenti’ni tanıtımının ardından 15.00’te festivalin resmi açılış yapılacak. Açılışın ardından Olympos Antik Kenti Mansiyo (Antik Pansiyon) Binası önünde Antalya Büyükşehir Belediyesi Nostaljik Müzik Topluluğu ve yerli-yabancı şairlerin şiir dinletisi gerçekleştirilecek. 10 Eylül tarihine kadar çeşitli etkinliklerin yer alacağı, Olympos ve Rhodiapolis Antik Kentlerinde gerçekleşecek festivalde ayrıca; fotoğraf, resim ve seramik sergileri, şiir dinletileri, Antalya Büyükşehir Belediyesi Yeşilçam Müzikleri Topluluğu konseri, Yanartaş’ta şiir dinletisi gibi keyifli etkinliklerle bir kültür ve edebiyat şöleni yaşanacak.