Antalya Yüksek İstişare Kurulu Torosların zirvesinde toplandı

Akseki’nin tarihi Sarıhacılar Köyün’de başlayan program Konsey’in İbradı’nın Ormana Mahallesinde gerçekleştirdiği toplantı ile son buldu.

Vali Münir Karaloğlu, Antalya’da 2015 yılında kurulup kentin genel sorunlarının ele alındığı ve çözüm önerilerinin sunulduğu bir platform olan AYİK ile ilk defa aylık toplantısını kent merkezi yerine Antalya’nın en ücra köşelerinden biri olan İbradı İlçesi’ne bağlı Ormana’da düzenledi. Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AYİK Başkanı Hasan Akıncıoğlu ve AYİK üyelerinin katıldığı toplantı öncesi heyet, Akseki’nin tarihi değerlerini inceledi.

Vali Münir Karaloğlu ve AYİK üyelerinin ilk durağı Akseki’nin 800 yıllık tarihe sahip olan Sarıhacılar Mahallesi oldu. Heyet, 1990’lardan sonra yoğun göç nedeniyle neredeyse tamamen yok olma tehdidi yaşarken geçen yıllarda taş duvarların ağaçla takviye edildiği düğmeli evleri incelendi. Ağaç oyma süslemeleriyle bezeli binaların en önemlilerinden tarihi Sarıhacılar Camisi’ni de gezen heyet, Mustafa Kavasoğlu tarafından Türkiye’nin hemen her yöresinden ve özellikle Yörük yaşamında da kullanılan tarihi değere sahip eşyaların bulunduğu Sarıhacılar FOMGED Müzesi’ni de gezdi.

Vali Münir Karaloğlu Sarıhacılar’daki tarihi ve kültürel değerlere yönelik incelemelerin ardından Akseki Belediyesi tarafından restore edilen Sarıhacılar Hanı’nın açılışını gerçekleştirdi. Han açılışında konuşan Vali Münir Karaloğlu, özellikle Akseki ve Elmalı’nın mutlaka yerinde görülmesi, gezilmesi gerektiğini belirterek, "Çünkü bu iki ilçenin Antalya’nın yerel kültüründe, sanatında ve mimarisinde çok önemli iki unsur olduğunu biliyoruz. Ben Antalya’yı Elmalı’dan Akseki’ye bir hilale benzetiyorum. Hilalin iki ucunda, Antalya’yı kendi kültürüne sabitlediğimiz önemli iki nokta. Antalya çok göç alıyor ve almaya devam edecek. Bizim Antalya kültürünü muhafaza edebilmemiz buraları muhafaza edebilmemize bağlı. Akseki, Sarıhacılar, buraları yeniden ihya etmemiz lazım. Buraları yeniden ihya etmenin yolu da buralara insan nefesinin değmesidir. İnsanın olmadığı hiçbir yerde hayatiyeti devam ettiremezsiniz" dedi.

Torosların arkasındaki muhteşem kültür

Aksekililer ve Antalya turizmcisi buralara sahip çıkmazsa buraların yine boş kalacağı uyarısında bulunan Vali Karaloğlu, "Antalya’nın sadece sahilleri değil, Toroslar ve Torosların arkasında muhteşem bir kültürümüz, medeniyetimiz ve mimarimiz var. Bunların da en az sahillerimiz kadar değerli olduğunu önce biz bileceğiz. Kalkınma da, tanıtım da yerelde başlar. Eğer biz Antalya’da yaşayanlara Akseki, Sarıhacılar, İbradı, Ormana’yı tanıtamazsak başkasına da tanıtamayız. Konyalıya, Afyonluya, İstanbulluya, Berlinliye, Parisliye tanıtamayız. Önce biz bileceğiz, biz tanıyacağız, gidip geleceğiz, hareketlendireceğiz ve burada yerel bir ekonomi oluşturacağız ki devamı gelsin" diye konuştu.

Tarihi yürüyüş

Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve AYİK üyeleri tarihi Han’ın açılışından sonra, son yıllarda hem doğa yürüyüşçüleri hem de doğa tutkunu turistlerin büyük ilgi gösterdiği tarihi İpekyolu üzerindeki antik yollardan Toros yolunda yaklaşık 4 kilometrelik doğa yürüyüşü de gerçekleştirdi. Sarıhacılar’dan başlayan ve döşeme taşlardan oluşan tarihi yoldaki yürüyüş Akseki İlçesi’ne kadar sürdü.

Aylık toplantı Ormana’da

Sarıhacılar Köyü’nden Akseki’ye kadar tarihi Toros yolu üzerinden yürüyen heyet, Akseki’de Etnografya Müzesi’ni gezdi ve yine restore edilen yöresel binada Akseki mutfak kültürünün sunulacağı Marla Mutfağı’nın açılışını yaptı. Akseki’deki gezi ve açılışların ardından heyet, AYİK’in aylık toplantısı için İbradı İlçesi’ne bağlı Ormana’ya geçti. AYİK üyeleri, Ormana’daki butik otel Berberoğlu House’da kent sorunlarını görüştü.