Antalya zararlı böceklerle mücadele ediyor

Proje kapsamında 7 bin 500 turunçgil ve 20 bin nar ağacında zararlılarla mücadele edecek olan faydalı böcekler doğaya salındı.

Konyaaltı Belediyesi ve Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Alt Yapı Hizmetleri Birliği (BATAB), Antalya Tarım İl Müdürlüğü ve Konyaaltı Tarım İlçe Müdürlüğü, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) işbirliğiyle gerçekleştirilen Turunçgil ve Nar Unlu Bitine Karşı Biyolojik Mücadele Projesi başladı. Proje kapsamında Çakırlar Mahallesi’nde Sosyete Pazarı mevkiinde 7 bin 500 turunçgil ve 20 bin nar ağacında zararlılara karşı mücadele edecek olan faydalı böcekler doğaya salındı. Turunçgil ve nar bahçelerinin ana zararlılarından olan turunçgil unlubitine (Planococcus citri) karşı Leptomastix Dactyopii ve Cryptolaemus Montrouzieri isimli faydalı böcekler kullanarak biyolojik mücadele edilecek. Konyaaltı Belediyesi ve BATAB Başkanı Muhittin Böcek, 800 dekar arazide uygulanacak olan proje kapsamında doğaya bırakılan faydalı böceklerle, turunçgil ve nar bahçelerinin ana zararlılarından olan turunçgil unlu bitine karşı mücadele edeceklerini söyledi.

"7 bin 500 turunçgili ve 20 bin nar ağacına bir uygulamamız olacak"

Doğaya faydalı böcek salımı yapacaklarını belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Antalya’nın tarımda çok önde olduğunu ama geçen süre içinde tarım, ticaret ve turizm de de Antalya’nın çok gelişmiş olduğunu belirttim. Konyaaltı ilçesinde köylü ve muhtarlarla birlikte özel bir projeye destek veriyoruz. 7 bin 500 turunçgili ve 20 bin nar ağacına bir uygulamamız olacak. İnşallah bunun sonucunu da alacağız. Eko-tarımla ilgili ilaçsız tarımı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Ağaçlara 10 tane yararlı böcek bırakarak zararlı böceklerle mücadele edilecek"

Zararlı böcekler mücadele konusunda doğaya yararlı böcekler bıraktıklarını dile getiren Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve BATEM Biyolojik Mücadele Başkanı Ali Öztop, "Leptomastix dactylopii bunlar turunçgil ve narda bulunan un bitine karşı zararlı böcekleri yiyerek yaşıyorlar. Bu böcekler bitkilerde oluşan zararı ekonomik zararın eşiğinin altında tutuyorlar. Yani herhangi bir ilaç kullanmadan önemli zararlılara karşı biyolojik yolla başarı sağlamaktadır. Bu yararlı böcekler yumurtalarını zararlı böceklerin içine bırakarak zararlıyı öldürmekte. Ağaçlara 10 tane yararlı böcek bırakarak zararlı böceklerle mücadele edilecek" dedi.

"Yararlı böcekler sayesinde yaz boyuncu hiçbir ilaç kullanılmayacak"

Yararlı böcekler sayesinde yaz boyuncu hiçbir ilaç kullanılmadan turunçgil ve nardaki zararlı böceklerle biyolojik yolla mücadele edileceğini söyleyen Öztop, "Burada ilaç kullanılmıyor, ne çevre ne de insanlar zarar görüyor. Tüketiciler zararsız gıda tüketmiş olacak. Kurum olarak 20 yıldır yararlı böcek üretiyoruz. Devlet de bu yönde destekler sağlıyor" şeklinde konuştu.

Programa Konyaaltı Belediye ve BATAB Başkanı Muhittin Böcek, BATEM Biyolojik Mücadele Bölüm Başkanı ve BATEM Müdür Yardımcısı Ali Öztop, Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mehmet Şen, Konyaaltı İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Murat Şirin, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Vahap Tuncer ve bölgedeki köylüler katıldı.