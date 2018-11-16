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Antalya ziraat odaları Kaş'ta toplandı

Antalya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Kaş’ta yapıldı.

Antalya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Kaş'ta yapıldı.


Antalya'da bulunan ilçe ziraat odası başkanlarının katılımıyla yapılan İl Koordinasyon Kurulu Kasım ayı toplantısı, Kaş Ziraat Odasında gerçekleşti. Kaş Ziraat Odası Başkanı Ramazan Süer, “Toplantıda girdi maliyetlerinin yüksekliği, tarımsal elektrik aboneleri, sosyal güvenlik, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), zirai krediler, kuraklık, hastalık ve zararlılar, tarımsal atıkların değerlendirilmesi, haller ve benzeri konular ele alındı. Bu konular Tarım ve Orman Bakanlığına, Türkiye Ziraat Odaları Birliğine (TZOB) sunulmak üzere rapor haline getirilmiştir” dedi.


Toplantıya Kaymakam Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Halil Kocaer, Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Nazif Alp, Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Elmalı, Gazipaşa Ziraat Odası başkanları, TARSİM Antalya Bölge Müdürü Mustafa Değer katıldı.

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