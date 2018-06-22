Antalya’da 1 milyon 681 bin 336 seçmen, sandık başına gidiyor

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı rakamlara göre, 1 Kasım seçimlerinden 24 Haziran’a kadar Antalya’da seçmen sayındaki artış 93 bin 225 oldu.

Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci dönem milletvekilliği seçimiyle ilgili hazırlıklarını tamamladı. İl, ilçe, belde ve köylerdeki sandık ve seçmen sayıları belirlenirken, oy kullanılacak okullar ise 24 Haziran Pazar günü yapılacak seçim için hazır hale getirildi. YSK tarafından açıklanan verilere göre, Antalya’nın 19 ilçesi’nde 5 bin 30 sandıkta 1 milyon 681 bin 336 seçmen oy kullanacak. 1 Kasım seçimlerinden 24 Haziran’a kadar Antalya’da seçmen sayındaki artış, 93 bin 225 oldu.

En çok seçmen Kepez’de

Toplam seçmen sayısı 1 milyon 681 bin 336 olarak belirlenen Antalya’da en çok seçmen 362 bin 499 kişiyle Kepez’de bulunurken, ikinci sırada 355 bin 248 kişiyle Muratpaşa, üçüncü sırada ise 204 bin 844 kişiyle Alanya yer alıyor.

Akseki’de 61 sandıkta, 9 bin 242 seçmen yer alırken, Aksu’da 148 sandıkta, 48 bin 961 seçmen, Alanya’da 615 sandıkta, 204 bin 844 seçmen, Döşemealtı’nda 131 sandıkta, 41 bin 987 seçmen, Elmalı’da 112 sandıkta, 29 bin 636 seçmen, Kaş’da 150 sandıkta, 43 bin 147 seçmen, Kemer’de 84 sandıkta, 28 bin 545 seçmen, Kepez’de bin 8 sandıkta, 362 bin 499 seçmen, Manavgat’da 485 sandıkta, 159 bin 121 seçmen, Muratpaşa’da 982 sandıkta, 355 bin 248 seçmen, Konyaaltı’nda 329 sandıkta, 116 bin 814 seçmen, Korkuteli’nde 144 sandıkta, 40 bin 912 seçmen, Kumluca’da 158 sandıkta, 50 bin 549 seçmen, Serik’de 272 sandıkta, 87 bin 704 seçmen, Finike 116 sandıkta, 36 bin 261 seçmen, Gazipaşa’da 131 sandıkta, 37 bin 887 seçmen, Gündoğmuş’da 33 sandıkta, 6 bin 143 seçmen, İbradı’da 13 sandıkta, 2 bin 290 seçmen ve Demre’de 58 sandıkta, 19 bin 546 seçmen yer alıyor.

Cezaevlerinde 10 sandık bulunacak

Alanya’da 2, Döşemealtı’nda 3, Elmalı’da 1, Kaş’ta 1, Kepez’de 2, Kumluca’da 1 olmak üzere cezaevlerinde toplamda 10 sandık bulunacak.

22 seyyar sandık kullanılacak

Kepez’de 3, Gazipaşa, Muratpaşa ve Serik’te 2’şer, Akseki, Alanya, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gündoğmuş, İbradı, Kaş, Kemer, Konyaaltı, Korkuteli, Kumluca ve Manavgat ilçelerinde 1’er olmak üzere toplam 22 seyyar sandık kullanılacak.

Her partide 16 Milletvekili adayı

Öte yandan 1 Kasım 2015 seçimlerinde Antalya’dan 14 milletvekili TBMM yer alırken, 24 Haziran 2018 seçimlerinde ise Antalya’da milletvekili sayısı 16’ya çıkartıldı.