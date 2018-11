Antalya'da 10 Kasım Mesajları

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80. yıldönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Türel: "Atatürk, tarihe mâl olmuş bir önderdir"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ölümünün 80. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı, minnet ve rahmetle andıklarını söyledi. Türel, "Askeri yetenekleri ve devlet adamlığı vasıfları ile dönemin en önemli liderlerinden biri olan Atatürk, tarihe mâl olmuş bir önderdir. 10 Kasım tarihi Atatürk'ü anmanın yanı sıra, onu daha iyi anlamak için de önemli bir fırsattır. Fikir ve eserleriyle yaşadığı döneme ve yüzyıla damgasını vuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, önderlik ettiği kurtuluş mücadelesiyle sadece Türk milletinin değil, sınırlarımızın çok ötesinde yaşayan farklı dinden, dilden ve ırktan birçok insanın da kalplerinde unutulmayacak izler bırakmıştır. Türk milletinin Atası olarak her daim kalplerde yer alırken, unutulmaz bir kişilik, mümtaz bir insan olarak ebediyete kadar varlığını sürdürecektir" dedi.

Ulucan: “Milletçe sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz”

İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da mesajında "Atatürk'ü anmak kadar anlamak da çok önemlidir. O'nu anlamak, fikirlerini ve düşüncelerini kavramak sözle değil, icraatla olacaktır. 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' diyerek millet iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımadığını belirten Büyük Önder Atatürk'ün 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözüyle bizlere emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatmak bizlerin en önemli görevidir. Türk Milleti, tarihin her evresinde, kendisini parçalamaya, yok etmeye çalışanlar karşısında, ihanetlere, isyanlara ve her türlü kirli tezgaha rağmen kenetlenmeyi ve birlik içerisinde her türlü tehdidi büyük bir kararlılıkla bertaraf etmeyi başarmış bir millettir. Türk Milleti, işte bu nedenle, büyük bir millet olarak tarihteki yerini almıştır. İstiklal mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 80'nci yılında, Milletçe sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz.”

Çetin: “Atatürk askeri dehasının yanı sıra ileri görüşlü bir devlet adamıydı”

ATSO Başkanı Davut Çetin ise, “Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük komutan, eşsiz devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 80'inci yılında saygı, sevgi, rahmet ve özlemle anıyoruz. Büyük Atatürk, emperyalist güçlerin baskısı altında ezilen, paramparça olmuş bir milleti 'Kurtuluş Savaşı' vermek üzere bir araya getirmiş eşsiz bir liderdi. O, askeri dehasının yanı sıra ileri görüşlü bir devlet adamıydı. Verilen destansı istiklal mücadelesini en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti ile taçlandırmış, bu eseri çağın ötesinde bir vizyonla hayata geçirdiği devrimlerle ölümsüzleştirmiştir. Askeri zaferlerin ekonomik zaferlerle taçlandırılması gerektiğini ifade ederek müthiş bir kalkınma seferberliği başlatan Büyük Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ne muasır medeniyet hedefini koymuştur. Bizler de iş dünyası olarak, O'nun bizlere bıraktığı en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'ni gösterdiği hedeflere ulaştırmak üzere var gücümüzle çalışıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi O'nun dehasını, vizyonunu, fikirlerini, hedeflerini genç nesillere aktarmaya devam edeceğiz. 10 Kasım 1938'de Büyük Atatürk'ü bedenen kaybetmiş olsak da onun yol gösterici ışığı Türkiye Cumhuriyeti var oldukça yaşayacaktır.”

Tütüncü: “Atatürk, tüm dünyanın takdirini kazanmış büyük bir devlet adamıdır”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı ve önderlik ettiği İstiklal Harbimizi, milletimizi müşterek bir ideal etrafında birleştirerek 1923'te Cumhuriyeti kurarak zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tüm dünyanın takdirini kazanmış kahraman bir asker, saygın bir lider ve büyük bir devlet adamıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tarihe iz bırakan bir komutan ve lider yapan en büyük özelliği, milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıdır. Aziz milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bizleri vatansız bırakmak isteyenleri kanıyla ve canıyla durdurmuş, kazandığı zaferlerle dünyadaki mazlum birçok ülkeye ilham kaynağı olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğunun dinamikleri ile batının dengelerini barışçı bir üslupla harmanlayarak dünya ile bütünleştirdiği Türkiye Cumhuriyeti bugün dünyada sözü dinlenen, dostluğu aranan ve itibara sahip bir ülkedir."

Dere: “10 Kasım milletimiz için hüzünlü bir gün”

AESOB Başkanı Adlıhan Dere de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 80. yıldönümünde rahmet ve minnetle andığını belirterek, “10 Kasım milletimiz için hüzünlü bir gün olduğu kadar sahip olduğumuz değerleri hatırlamamız gereken önemli bir tarih. 1919 yılında başlayan istikbal mücadelemizi 'Ya İstiklal, Ya Ölüm' diyerek 1923 yılında Cumhuriyetle taçlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk gösterdiği bu büyük mücadele ile Türk milletinin kararlılığını tüm dünyaya kanıtlamıştır. Bizlere düşen ise, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza etmektir. O'na ve aziz hatırasına sahip çıkmak amacıyla, birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere karşı tek yürek olmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 80. yıldönümünde rahmet ve şükranla anıyorum" dedi.