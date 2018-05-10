2017 yılında gelen 2 milyon 5 bin 300 çağrının, 1 milyon 154 bin 955’inin gerekli, 850 bin 345’inin gereksiz olduğu bildirildi.

Türkiye’de ’tek acil çağrı numarası’ oluşturma projesinin pilot ili Antalya’da kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi, 9 yıldır aralıksız hizmet veriyor. Hizmete girdiği günden bu yana kesintisiz hizmet veren merkez yılda 2 milyonun üzerinde çağrıya cevap veriyor. Merkezde, ambulans, polis, jandarma, itfaiye, sahil güvenlik, afet acil ve orman yangın birimleri bir arada ve koordineli bir şekilde görev yapıyor.

"2017 yılı verileri"

2017 yılında Çağrı Merkezi’ne gelen toplam çağrı sayısı 2 milyon 5 bin 300. Bunun 1 milyon 154 bin 955’i gerekli, 850 bin 345’i ise gereksiz çağrı. Merkeze gelen çağrıların yüzde 42’sini gereksiz çağrılar oluştururken, kurumlara aktarılan çağrı oranı ise yüzde 58 oldu.

“Bu yılın ilk 4 ayı”

Bu yılın ilk 4 ayında gelen 629 bin 137’lik toplam çağrı sayısının 354 bin 496’sı gerekli, 274 bin 641’i gereksiz oldu. Çağrıların yüzde 56’sı gerekli, yüzde 44’ü gereksiz olarak belirlendi.

“İngilizce çağrı fazla”

2017 yılında yabancı diller arasında en çok çağrıyı bin 973 çağrı ile İngilizce aldı. Rusçadan bin 252, Almancadan 288 çağrı geldi. Bu yılın ilk 4 ayında ise İngilizce 462, Rusça 166 ve Almancadan 44 çağrı alındı.

"Yabancılara 3 dilde yardım"

Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hüseyin Bal, 9 yıldır sağlık, itfaiye, emniyet, orman, sahil güvenlik, jandarma kurumlarıyla ortak hizmet verdiğini söyledi.

Tek numara 112 ile acil bir durum karşısında yerli ve yabancı kişilerin kısa sürede ilgili kurumlarla iletişim kurabildiğinin altını çizen Bal, sorunsuz bir koordinasyon sağladıklarını belirtti.

Çağrı merkezinin yabacı misafirlerden gelen çağrılara her dilde cevap verme kapasitesi olduğunu kaydeden Hüseyin Bal, “ Ağırlıklı olarak Rusça, İngilizce, Almanca dillerinde çağrılar geliyor. Gelen çağrılar genellikle, medikal, tıbbi, rahatsızlıklar, trafik kazası,orman yangını, kaybolma vakası veya bilgi almak için arıyorlar. Yabancılarla en çok adres sıkıntısı yaşıyoruz. Ama bulundukları konumdan ulaşım sağlayabiliyoruz.”diye konuştu.

"Çağrıların yüzde 42’si gereksiz"

Merkeze gelen çağrı sayısı hakkında da veriler paylaşan Bal, “2017 yılında 2 milyon 5 bin 300 çağrı aldık ve bunun yüzde 58’i gerekli çağrı, yüzde 42’si gereksizdi. Bu yılın ilk 4 ayında gelen 629 bin 137 çağrıdan, 354 bin 496’sı gerekli, 274 bin 641’i gereksiz çağrı şeklinde oluştu. Oran ise yüzde 56 gerekli, yüzde 44 gereksiz çağrı şeklindedir. Asılsız çağrılarla ilgili idari ve adli işlemler yapılıyor. ”dedi.

"İngilizce çağrı yine önde"

2017 yılındaki İngilizce bin 978,Rusça bin 252 ve Almancadan 288 çağrı aldıklarını kaydeden Hüseyin Bal, “ 2018 yılının ilk ayında İngilizce 462, Rusça 166 ve Almancadan 44 çağrı aldık."dedi.

"3 saniyede cevap"

Asılsız çağrıların gecikmelere neden olduğunu işaret eden Bal, gelen her çağrının 3 saniye içinde cevaplandığını ve 1.5 dakika içinde ilgili ekiplerin yönlendirildiğini bildirdi.

Bal ayrıca, Okullarda Güvenli Eğitim Ortamının Sağlanması projesi kapsamında, bin 428 öğrencinin çağrı merkezini ziyaret ettiğini, merkez görevlilerinin ise ilçelerdeki 7 bin 859 öğrenciye 112 hakkında bilgilendirmede bulunduğunu sözlerine ekledi.