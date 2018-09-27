Antalya'da 13 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Antalya'da 2 aylık takibin ardından "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 13 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1'i ayağından engelli 14 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Muratpaşa ve Kepez ilçesindeki 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. "Torbacı" diye tabir edilen kişilerin evlerine düzenlenen operasyonda 1 kilo 138 gram esrar, 8,5 gram eroin, zorunlu reçete ile satılan Lyrica ve Suboxone isimli haplar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu madde aramalarına narkotik arama köpeği de destek verdi. Operasyonda 1'i engelli 3'ü kadın 14 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında bir şüpheli yakınının "aşkım" diye bağırdığı görüldü.

Öte yandan operasyon anları polis ekiplerince görüntülendi. Görüntülerde narkotik köpeğinin bir evde yapılan aramada kanepe altına saklanan uyuşturucu maddenin yerini tespit etmesi gözüküyor.