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28 Mayıs 2018 17:27

Antalya’da 14 bin 414 öğrencinin ağız içi muayenesi yapıldı

Antalya’da 108 okulda 14 bin 414 öğrencinin ağız içi muayenesi yapıldı.

Antalya’da 14 bin 414 öğrencinin ağız içi muayenesi yapıldı

28 Mayıs 2018 17:27


Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Antalya Diş Hekimleri Odası arasında imzalanan protokol ile Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez ilçelerinde öğrenim gören 4.sınıf seviyesindeki öğrenciler ağız içi muayenesinden geçirildi. Protokol kapsamında, 108 okulda 14 bin 414 öğrencinin ağız içi muayenesi yapıldı. Öğrencilerin dişlerindeki problemler tespit edilerek, anne ve babaları ile öğretmen ve yöneticilere ağız ve diş sağlığı konusunda bilgi verildi. Proje kapsamında, hedeflenen gruptaki çocukların ağız ve diş sağlığına ilişkin farkındalık düzeyini ve becerilerini geliştirmek, eğitim ve öğretim süreçlerindeki kaliteyi ve öğrenci başarılarını artırmak, ağız ve diş tedavisi gerçekleştirilen öğrencilerin sınıf öğretmenleri rehberliğinde, aktif katılımıyla ‘’Sosyal - Kültürel’’ içerikli organizasyonlar yaparak ağız ve diş sağlığını koruma konusunda farkındalığı artırmak, ağız ve diş sağlığı konusunda sağlık sorunu yaşayan ve maddi imkânsızlıklardan dolayı tedavi yaptıramayan öğrencilerin ihtiyaçlarını ‘‘Gönüllü Diş Hekimleri’’ ile ücretsiz gerçekleştirmek amaçlandı.


Ücretsiz ağız ve diş sağlığı muayenesine katılan 5 bin 524 öğrenciden maddi durumu yetersiz olan 348 öğrencinin diş çekimi, dolgu, kanal tedavisi, diş temizliği, flor uygulaması ve ortodontik tedavilerini gerçekleştirmek isteyecek olan gönüllü hekimlere yönlendirildi.




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