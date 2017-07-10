Antalya’da 15 Temmuz etkinlikleri başladı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, İl Jandarma Komutanı Kıd. Alb. Yusuf Kelleli, Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Gençlik ve Spor il Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ve İl Müftüsü Orman Artan’nın katılımıyla hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz’un, ’Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ kabul edilmesi ve birinci yıl dönümü etkinlikleriyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Vali Karaloğlu, 15 Temmuz 2016’da Türkiye tarihinin en hain darbelerinden birinin yaşadığını hatırlattı. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Yasada ekim ayında yapılan bir değişiklikle 15 Temmuz’un ’Demokrasi ve Mili Birlik Günü’ ilan edildiğini kaydeden Karaloğlu, "Amacımız Antalya’da nasıl 15 Temmuz gecesi bu millet hiçbir siyasi görüş ayrılığı, farkı gözetmeksizin milli iradesi, demokrasi geleceğine sahip çıktıysa bu etkinlik ve kutlamalara da milletimizin tamamının katılımını önemsiyoruz. Bütün siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri bu etkinliklerin içinde yer alsınlar. Yine o gece olduğu gibi demokrasi nöbetlerine insanlarımız gelsin ve yine demokrasisine sahip çıktıklarını ve 15 Temmuz’u unutturmayacaklarını göstersinler" dedi.

Şehit Mezarları ziyaret edilecek

15 Temmuz etkinliklerinin Cumhuriyet Meydanı’ndaki İhlas Haber Ajansı’nın (İHA) fotoğraf sergisiyle bugünden itibaren başladığını kaydeden Vali Münir Karaloğlu, 11 Temmuz Salı günü Türkiye genelinde saat 11.00’da 15 Temmuz gecesi şehit olan 250 kişinin kabirlerinin eş zamanlı ziyaret edileceğini ifade etti. Korkuteli’ndeki şehit Yasin Naci Ağaroğlu’nu kendisinin ziyaret edeceğini belirten Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile birlikte bir heyetin de Konyaaltı’daki şehit Muhammed Oğuz Kılınç’ın kabrini ziyaret edeceğini söyledi. İki vali yardımcısı başkanlığındaki heyetlerin de Antalya’da ikamet eden iki 15 Temmuz gazisini ziyaret edeceğini vurgulayan Vali Karaloğlu, 11 Temmuz günü öğle namazı öncesinde Korkuteli ve Muratpaşa camilerinde de tüm şehitlerin ruhu için Mevlid-i Şerif okutulacağını söyledi.

Etkinlik programı şöyle

11 Temmuz saat 10.30’da KADEM tarafından Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nda ’Tanklardan Güçlü Kadınlar’ konulu bir söyleşi düzenlenecek. Saat 20.30’da 15 Temmuz Diriliş Platformu tarafından AKM Aspendos salonunda ’15 Temmuz Bir Diriliş Destanı’ konulu konferans verilecek. Hafta boyunca AVM’lerde 15 Temmuz gecesine ait fotoğraflardan sergiler düzenlenecek. 14 Temmuz’da cuma namazına müteakip 2 bin hatmi şerif okutulacak. 14 Temmuz saat 18.00’de Batı Çevre Yolu Duraliler mevkinde 15 Temmuz şehitleri için hatıra orman oluşturulacak ve ağaç dikimi yapılacak. Aynı gün saat 20.00’da Akra Otel’de tüm şehit yakınları ve gazilerin katılımıyla Antalya Valiliği’nce 500 kişilik bir yemek organize edilecek.

15 Temmuz 2017 cumartesi günü saat 19.00’da Kepez Belediyesi’nin 15 Temmuz ve Şehit Ömer Halisdemir caddelerinin açılışı yapılacak. 15 Temmuz final etkinliklerinde saat 21.00’da Atatürk Devlet Hastanesi önünden Milli Birlik yürüyüşüyle Cumhuriyet Meydanı’na gelinecek. Meşalelerle gerçekleşecek yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı’nda saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı, Kuran-ı Kerim tilaveti, dualar ve ilahiler okunacak, konuşmalar yapılacak, mehter takımı gösterisi sunulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki konuşmaları led ekrandan canlı verilecek. 15 Temmuz gecesi tüm camilerde sela okutulacak ve sabah namazına kadar meydandaki demokrasi nöbeti sürecek. Sabah namazı ise Tekeli Camii’de kılınacak ve burada halka simit ve çorba ikramı yapılacak.