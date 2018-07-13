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13 Temmuz 2018 13:37

Antalya’da 15 Temmuz’da ulaşım ücretsiz

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15-16 Temmuz’da toplu taşımanın ücretsiz olacağını açıkladı.

Antalya’da 15 Temmuz’da ulaşım ücretsiz

13 Temmuz 2018 13:37


Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü gerçekleştirilecek etkinliklere katılmak isteyenler için 13 saatlik "ücretsiz ulaşım" kararı aldı. Belediyenin resmi plakalı araçları, ANTRAY, Nostalji Tramvayı vatandaşları ücretsiz taşıyacak.


Vatandaşların aileleri ile birlikte Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek ‘Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinlik ve anma programlarına, daha kolay ulaşımı için 15 Temmuz Pazar akşamı saat 18.00’den 16 Temmuz Pazartesi sabahı saat 07.00’a kadar 13 saat boyunca otobüs ve tramvaydaki ulaşım hizmetleri ücretsiz olacak.




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