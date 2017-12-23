Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2017 22:26

Antalya’da 1600 polisle güven -huzur uygulaması

Yurt genelinde eş zamanlı olarak saat 19.

Antalya’da 1600 polisle güven -huzur uygulaması

23 Aralık 2017 22:26

30-21.30 arasında yapılan sabit yol uygulaması ile 22.00-24.00 saatleri arasında umuma açık yerlerde yapılan “Türkiye Güven Huzur Uygulaması (8), Antalya’da 1596 personelin katılımıyla gerçekleştirildi.


Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen uygulamaya Antalya’da Asayiş, Terör, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Trafik, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz ve Havacılık Şubeleri başta olmak üzere diğer birimlerden de personel takviyesi ile toplam bin 596 personel, 222 ekip, 2 helikopter, 2 deniz aracı, 7 dedektör polis köpeği katıldı.


Şehir giriş çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 55 hassas noktada ve 393 işyerinde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapılan uygulamaların sonucunda 10 bin 513 kişi sorgulanırken, arandığı tespit edilen 16 kişi yakalandı, uygunsuzluk tespit edilen işyerlerine toplam


9 bin 186 TL cezai işlem uygulandı.


Uygulama esnasında, 54 adet mermi 6 adet kesici-delici alet, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 gram esrar ele geçirilerek 6 kişi gözaltına alındı.18 şahsa adli-idari yönden yönden işlem yapıldı Ayrı.ca, Toplam bin 966 adet araç kontrol edilirken, 121 adet araca 84 bin 147 TL cezai işlem uygulandı, 14 adet araç trafikten men edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
18
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    18°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    16°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç