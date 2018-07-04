Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2018 16:13

Antalya’da 165 aranan şahsı yakalandı

Antalya’da aralarında FETÖ/PDY’den olmak üzere haklarında hapis cezası bulunan ve ifade için aranan 165 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya’da 165 aranan şahsı yakalandı

04 Temmuz 2018 16:13


Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, haklarında adli makamlarca yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Antalya’da da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 93 ekip 222 polisle yapılan operasyonda 297 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Çalışmada haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 83, ifade için aranan 81, Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ/PDY örgütü şüphelisi olarak aranan 1 kişi olmak üzere toplam 165 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
42
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    42°C
  • Cuma
    Sıcak
    34°C
  • Cumartesi
    Açık
    34°C
  • Pazar
    Açık
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç