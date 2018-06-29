Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2018 13:15

Antalya’da 19 kilogram esrar ele geçirildi

Antalya’da düzenlenen iki ayrı operasyonda 19 kilogram esrar maddesi ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Antalya’da 19 kilogram esrar ele geçirildi

29 Haziran 2018 13:15

Dedektör köpek, minibüsün koltuğunun altındaki özel bir bölmeye saklanan esrar maddesini buldu.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu,uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik yapılan çalışmalarını sürdürdü.


İstihbaratı değerlendiren ekipler Kepez ilçesi, Özgürlük Mahallesi’ndeki bir evde ve minibüste yaptıkları aramada 2 kilogram 965 gram esrar maddesi(skunk) ve 1 hassas terazi ele geçirdi. Olayda A.F. ile Kırgızistan uyruklu N.K. gözaltına alındı.


Ekipler yine Aksu ilçesi Abdurrahmanlar- Gebizli kavşağındaki uygulama noktasında durdurdukları bir araçta 16 kilogram esrar maddesi ele geçirdi. S.Ö.ve C.Ö. gözaltına alındı. Minibüsün koltuğunun altındaki özel bir bölmeye gizlenen paketlenmiş esrar maddesini dedektör köpek buldu.


A.F., S.Ö., ve C.Ö. “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçlarından adliyeye sevk edildi. N.K.ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Açık
    30°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç