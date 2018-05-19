Antalya’da 19 Mayıs kutlamaları

Antalya’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 99. yıl kutlamaları kapsamında ilk tören Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı. Törende, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Daha sonra diğer kuruluş, siyasi parti ve derneklerin çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Gençler yürüdü

Törende konuşan Hacıcaferoğlu, 19 Mayıs’ın tüm onur ve asalatiyle büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün rehberliğinde, tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışın başlangıcı olduğunu belirtti. Karatay Anadolu Lisesi öğrencisi Ömer Furkan Arıbaş’ın günün anlam ve önemini ifade eden şiirini okumasının ardından, kortej yürüyüşüne geçildi. Cumhuriyet Caddesi’nden Antalya Büyükşehir Belediyesi bandosu eşliğinde başlayan 19 Mayıs Gençlik Korteji yürüyüşü, Konyaaltı Caddesi’nden devam ederek, Antalya Kapalı Spor Salonunda sona erdi. Kutlamalar salon önündeki etkinliklerle devam etti. Nemle birlikte hava sıcaklığının 35 dereceye yükseldiği kentte bir öğrenci fenalaştı.

İlk törene, CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da katıldı.