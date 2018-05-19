Antalya’da 19 Mayıs kutlamaları

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Antalya’nın ilçelerinde de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Alanya Hükümet meydanındaki Atatürk Anıtı önünde başlayan kutlamalara, Kaymakam Mustafa Harputlu, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Tören, Atatürk anıtına çelenk sunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. İskele Caddesi’ndeki Şelale Meydanı’nda devam eden programda, Kaymakam Harputlu ve Başkan Yücel, protokolün ve halkın bayramını kutladı. Törende öğrenciler şiirler okudu ve halk oyunları gösterileri sunuldu. Törenin ardından meydanda çeşitli spor kulüpleri gösteri yaptı.

Kutlamalar fener alayı ve manga konseri ile devam edecek. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 99. yıl dönümü kutlamaları saat 21.00’da fener alayı, saat 22.00 ‘da Alanya Belediyesi tarafından organize edilen Manga konseri ile devam edecek.

Kumluca’da 19 Mayıs Kutlamaları

Kumluca’da 19 Mayıs Atatürk’ün Anma Gençlik ve Spor Bayramı Cumhuriyet Meydanında düzenlenen sade bir törenle kutlandı.Törene Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, Belediye Başkanı Yusuf Göven, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Yıldırım, Emniyet Müdürü Cemil Doğan ve vatandaşlar katıldı. Kumluca Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürü Erol Koca’nın Atatürk Büstüne çelenk koymasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. 19 Mayıs 1919 da Atatürk’ün Samsun’a çıkışının çok önemli olduğunu vurgulayan Erol Koca, “Atatürk 19 Mayıs 1919 da Samsun’a çıkmasaydı, belki Türki Cumhuriyetlerde Türk olabilirdi ama ne Trakya’da ne de Anadolu’da Türk olmazdı. Çünkü Balkanlarda ve dünyanın Türk varlığı olan yerlerde soykırımlar yapılıyordu. Konya Ovasındaki Türklerin yok edilmesi düşmanlarımız için çok kolay olacaktı. İyi Atatürk Kurtuluş Savaşını başlatmış, esarete bir dakika bile tahammülü olmayan eşsiz millet de ona destek vermiştir” dedi.

Tören, öğrenciler tarafından şiirler okunması ve Fidan Spor Kulübü öğrencilerinin gösterileriyle sona erdi.

Korkuteli’nde 19 Mayıs kutlamaları

Korkuteli ilçesi’nde düzenlenen kutlamalara Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ufuk Arabacı, Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Korkuteli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Tunç, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Korkuteli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Tunç, “Bugün, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin, Anadolu’da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının 99. Yıldönümüdür. Bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Türk Milleti için bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir’ diyerek 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkması, bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin de başlangıcı olmuştur. 19 Mayıs 1919da Samsun’dan yakılan özgürlük ateşi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla birlikte kısa sürede dalga dalga tüm yurda yayılmıştır. 19 Mayıs, gençlik demek; gençlik ise gelecek demektir. Türk genci, Türk İstiklali ve Türk Cumhuriyeti’nin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir” dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Korkuteli Cengiz Elbeye güreş eğitim merkezi sporcuları gösteri sundular. Korkuteli Sevim Cevat Soyiç Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekibi, halk oyunları gösterisi büyük alkış aldı. Törene Antalya’dan gelen Metin Demir gençlik spor kulübü Mest Karate takımı gösteri beğeni topladı. Hacı Ethem Şerife Kavukçu Anadolu Lisesi müzik öğretmeni Veli Pepe yönetiminde Koro, solo, türkü ve marşlar seslendirdiler.