Antalya’da 19 Mayıs kutlaması mesajları

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yayımladığı mesajda, Cumhuriyetin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi resmen ve fiilen başlattığı, büyük adımın 99. yıl dönümünün coşkusunu yaşadıklarını söyledi. Bu coşkunun yaşanmasına vesile olan ecdadı rahmet ve minnetle andıklarını kaydeden Karaloğlu, "Çünkü bu aziz topraklar, ecdadımızın canları pahasına gösterdiği olağanüstü ve onurlu mücadele ile vatan olmuştur. 1000 yıl önce Malazgirt ovasında, 600 yıl önce İstanbul surlarında, 103 yıl önce Çanakkale’de, 99 yıl önce Samsun limanında ve 2 yıl önce de 15 Temmuz’da, hep bu onurlu mücadelenin yansımalarını görürüz. İnanıyoruz ki, bu mücadele Türk gençliği var olduğu sürece devam edecektir" dedi.

Vatanı, milleti, sancağı, devleti ve hürriyeti koruyanın hep gençler olduğunu ifade eden Karaloğlu, "Ülkemizi daha aydınlık yarınlara, 2023, 2071 hedeflerimize ve daha büyük hedeflere doğru emin adımlarla taşıyacak olan yine gençler olacaktır. Gazi Mustafa Kemal, bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyeti gençlerimize emanet etmiştir. Biz de gençlerimizi geleceğimiz olarak görüyor, Cumhuriyetimizin, hedeflediğimiz ve uğruna çalıştığımız Büyük Türkiye’nin teminatı olarak kabul ediyoruz. Cumhuriyeti gençlere emanet eden ve 19 Mayıs’ı da gençliğimize bayram kılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Savaşımızın kahramanları şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun” dedi.

Türel’in mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 19 Mayıs’ın, Türk milletinin en önemli dönüm noktalarından bağımsızlık savaşının başlatıldığı büyük gün olduğunu kaydetti. Türel, "Bugün, içinde bulunulan hal ve şartlar ne olursa olsun birlik ve beraberlik içinde olduğumuz zaman tüm engelleri aşabileceğimizi bütün dünyaya ilan ettiğimiz gündür. Türk Milletinin Kurtuluş Mücadelesinin başladığı gün olan 19 Mayıs 1919, zafere giden yolda ülkemiz ve milletimiz adına atılan ilk ve en önemli adımdır. Bu adımın getirdiği zafer ve bağımsızlığımız Atatürk’ün gençlere armağanı olarak taçlandırılmıştır. Her ne kadar bugünü sevgili gençlerimiz büyük bir coşku ve gururla kutlasa bile Filistin’de yaşanan insanlık dışı olaylar da canımızı yakmaktadır. Bir zamanlar vilayetimiz olan Filistin’de yaşanan olaylar nedeniyle derin üzüntü içerisindeyiz. Bağımsız bir ülke olmanın kıymetini gençlerimiz çok daha iyi anlamalı ve idrak etmelidir" dedi.

Taşır’ın mesajı

İl Emniyet Müdür vekili Ramazan Ahmet Taşır yayımladığı mesajda toplumları ayakta tutan en önemli unsurlardan birisinin geleceğin mimarları kabul edilen gençler olduğunu söyledi.

Taşır, “Tarihini, kültürünü bilen, kendi milli benliğine sahip çıkan ve bu değerleri de gençlerine aktarabilen milletler ilelebet yaşama hakkına sahip olurlar. 99 yıl önce Samsun’da bağımsızlık mücadelesini başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nı fedakâr milleti ile birlikte zafere taşımıştır. Kazanılan bu zaferin sürekli olması, 19 Mayıs 1919 da yanan bu meşalenin hiç sönmemesi ve ülkemizin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşması için de bu günü gençlerimize armağan etmiştir. Hiç şüphesiz, toplumları ayakta tutan en önemli unsurlardan birisi geleceğin mimarları kabul edilen genç nesillerdir. Gençler, yakın gelecekte ülkemizi, milletimizi her alanda temsil edeceklerdir. Gençliğimizin her bakımından iyi yetiştirilmesi, spora yönlendirilmesi, kafa ve beden sağlığı ile kötü alışkanlıklardan uzak durulması açısından büyük önem arz etmektedir. Kendine güvenen, donanımlı, bilgili, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, çalışkan, üretken ve sporu seven genç nesiller yetiştirmek hepimizin toplumsal sorumluluğu ve görevidir.”

Çetin’in mesajı

ATSO Başkanı Davut Çetin yayımladığı mesajında, “Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak gençlerimizin yaratıcı ve yenilikçi yönlerini destekleyecek, girişimcilik ruhlarını canlandıracak projeleri bugüne kadar hep destekledik, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye’yi geleceğe taşıyacak olan gençlerimize olan güvenimiz tamdır” dedi.

Davut Çetin mesajında şunları kaydetti;

“Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı için Samsun’a ayak bastığı ve Türk Milleti’nin büyük uyanışını harekete geçirdiği, toprakları düşman kuvvetlerince işgal edilen ülkemizi kurtaracak ulusal egemenlik mücadelesinin başladığı 19 Mayıs 1919’un yıldönümüdür. Atatürk, ecdadımızın canlarını ortaya koyarak kurdukları Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni Türk gençlerinin çalışkanlığına ve azmine emanet etmiştir. Nitekim gençlerimiz, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan en büyük gücümüzdür. Geleceğimizi Türk gençliği şekillendirecektir ve gelecek gençliğin ellerinde yükselecektir. Gençlerimizin de bu büyük sorumluluğun bilincinde olduklarına inanıyorum. Türk özel sektörü olarak bizler de Büyük Önder’in ‘Türk, öğün, çalış, güven’ sözünü aklımızdan çıkarmayıp canla başla çalışarak ülkemizi Atamızın hedeflediği Türkiye hayaline kavuşturmayı bir görev biliyoruz. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak da gençlerimizin yaratıcı ve yenilikçi yönlerini destekleyecek, girişimcilik ruhlarını canlandıracak projeleri bugüne kadar hep destekledik, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye’yi geleceğe taşıyacak olan gençlerimize olan güvenimiz tamdır.”

Çandır’ın mesajı

ATB ve BAGEV Başkanı Ali Çandır, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bağımsızlık ateşinin Samsun’dan yakıldığı gün olan 19 Mayıs’ın, Türk milletinin özgür olma kararlılığının en büyük adımı olduğunu belirtti.

Çandır, "Sadece Türk milleti için değil diğer milletler için de bağımsızlık mücadelesinin sembolü olan Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 99 yıl önce Samsun’dan attığı ilk adımla bir milletin kaderini değiştiren büyük mücadeleyi başlatmıştır. Türk milletinin var olma mücadelesinin önderi Atamız, bugün de yol göstericimiz olmaya devam etmektedir. Atamız, 19 Mayıs’ı gençliğe armağan ederek, bağımsızlık ruhunu geleceğe emanet etmiştir. Türk gençliğine düşen, bilgi ve donanımıyla daha çok çalışıp daha çok üreterek çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma kararlılığını sahiplenmektir. İyi bir eğitim alan, tarihimizi bilen, geçmişten ders çıkaran, demokrasiyi özümsemiş, hukukun üstünlüğüne inanan, ülke çıkarlarını her şeyin üzerinde tutan bireyler, bizi çağdaş ülkeler seviyesine çıkaracaktır. Milli mücadelenin temelinin atıldığı bu özel günü kutluyor, gençliğe 19 Mayıs’ı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve vatanımız için canını feda etmiş şehitlerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun."

Çoban’ın mesajı

Memur-Sen Antalya Temsilcisi ve Eğitim-Bir- Sen Şube Başkanı Mustafa Çoban, yayımladığı mesajında 19 Mayıs’ın varlığına kastedilen bir milletin en olumsuz şartlarda bile özgürlük mücadelesinin meşalesi olduğunu kaydetti. Başkan Çoban, ölmeyi esir yaşamaya tercih eden, hem istiklal hem istikbal diyen Türk milletinin 19 Mayıs 1919’da iman ve tutkuyla dört yanını saran düşmana boyun eğmediğini, 19 Mayıs’ta Mustafa Kemal ve arkadaşlarının başlattığı Kurtuluş Savaşının bağımsız bir devlet kurulmasıyla sonuçlandığını söyledi.

Mustafa Çoban, “19 Mayıs’ın gençlik bayramı ilan edilmesi, gençliğin, inancı, ahlakı, amacıyla ülkenin yarınını omuzlayacak namzet olması, tüm gelecek beklentilerinin sorumluluğunun onların omuzlarına yüklenmesi sebebiyledir.15 Temmuz direnişinde istiklal aşkını ve idealizmini ortaya koyan gençlerimizden bazılarının şehadete yürümesi, bazılarının gazi olarak hayatını sürdürmesi, milletimizin onlara olan güvencinin sarsılmaz teminatı olmuştur. Ülkenin savunulmasında da geleceğe taşınmasında da asırlar boyu devam eden tarihî misyonun taşınmasında da kutlu mirasın geleceğe tevarüs ettirilmesinde de gençliğimizin her zaman rolü ve yeri olmuştur, olacaktır. Çocuklarımızın gençliğe daha nitelikli adım atması, gençlerimizin daha şuurlu bir sorumluluk yüklenmesi için eğitim sistemimizin değerlerimizle güncel gelişmeler ışığında yeniden mezcedilmesi gerekmektedir” diye konuştu.