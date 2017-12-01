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01 Aralık 2017 17:45

Antalya’da 1909 öğrenci ağırlandı

Antalya’da “Biz Anadoluyuz Projesi” kapsamında bugüne kadar 1909 öğrenci ağırlandı.

Antalya’da 1909 öğrenci ağırlandı

01 Aralık 2017 17:45


Biz Anadoluyuz Projesi kapsamında Bitlis ve Şırnaklı öğrenciler Antalya’ya gelmeye devam ediyor. Onuncu kafile bugün Antalya’ya ayak basarken, bugüne kadar Antalya’ya toplamda 1909 öğrenci geldi. Proje kapsamında bugüne kadar Bitlis’ten 989 Şırnak’tan 920 olmak üzere toplamda 1909 çocuk Antalya’ya geldi. Ortalama 190 kişilik kafilelerle Antalya’ya gelen öğrenciler üç günlük tatilin ardından memleketlerine uğurlanıyor.


Kente gelen öğrenciler Antalya’nın tarihi, kültürel, doğal güzelliklerini ziyaret edip, eğlence parklarında doyasıya eğlendiler.


17 Aralık 2017 Pazar günü son kafilenin Antalya’dan uğurlanacağı proje kapsamında üçer günlük periyotlarla toplamda 2479 öğrencinin Antalya’ya gelmesi hedefleniyor.




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