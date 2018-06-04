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04 Haziran 2018 14:42

Antalya’da 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Antalya’da 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

04 Haziran 2018 14:42


Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Metin K.’nın kullandığı 07 HRS 35 plakalı ticari minibüs, Kızılağaç mevkiinde park halindeki 07 UV 044 plakalı kamyona arkadan çarptı. Minibüs çarpmanın etkisiyle kamyonun önüne de çarparak hurdaya dönerken, minibüs sürücüsü Metin K. yaralandı. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Metin K.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.


Manavgat Zübeydehanım Caddesi’nde Hüseyin K.’nin kullandığı 07 NHN 28 plakalı otomobil, Osman K.’nin kullandığı 07 RC 497 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle refüje çıkarak palmiye ağacına çarpan Osman K. ve yanında bulunan Ramazan K. yaralandı. Osman K. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılırken, Ramazan K. ise Side Özel Anadolu Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.




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