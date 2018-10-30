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Antalya'da 2 noktada orman yangını

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 ayrı noktada çıkan orman yangınları kısa sürede söndürüldü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 ayrı noktada çıkan orman yangınları kısa sürede söndürüldü.


Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde 2 ayrı noktada orman yangını çıktı. İlk yangın, 1032 Sokak üzerindeki kırsal alanda başladı. Korku dolu anların yaşanmasına neden olan yangında, çam ağaçlarının tutuşmasıyla bir anda alevler yükselmeye başladı. İlk müdahaleyi ellerinde ağaç dallarıyla vatandaşlar yaptı. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve orman ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülmeden bu kez yaklaşık 400 metre mesafede ormanlık alanda dumanlar yükselmeye başladı. Yakınında sitelerin de bulunduğu bölgedeki yangına vatandaşlar ve orman ekipleri müdahalede bulunurken yangın sitelere ulaşmadan kontrol altına alındı.


Yangınlarda 1 dönüm kırsal alan, 0.5 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

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