Antalya’da 2 vali yardımcısı ve 7 kaymakamın görev yeri değişti

Kararnameyle Antalya’da görevli 1‘i kadın 2 vali yardımcısı ve 7 kaymakamın görev yeri değiştirildi.

İçişleri Bakanlığının, 2018 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle 471 mülki idare amirinin yeri değiştirildi. 2018 Yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ya da hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 471 mülki idare amirinin görev yerleri, liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi.

Kararnameyle Antalya’da aralarında kadın Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk’ün de bulunduğu 2 vali yardımcısı ve 7 kaymakamın görev yeri değiştirildi. Buna göre, Antalya Vali Yardımcılıklarına Zeytinburnu Kaymakamı Ali Taşkın Balaban ve Edirne Vali Yardımcısı Mustafa Karslıoğlu, Elmalı Kaymakamlığına Ankara Vali Yardımcısı Fatih Ahmet Kurt, Korkuteli Kaymakamlığına Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit, Konyaaltı Kaymakamlığına Muğla Vali Yardımcısı Kamil Köken, Kemer Kaymakamlığına Erciş Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar, kayyum olarak görev yapan kaymakamlardan Doğubayazıt Kaymakamı Ulaş Akhan Kaş Kaymakamlığına ve Nusaybin Kaymakamı Ergün Baysal ise Finike Kaymakamlığına atandı.

Görev yerleri değişenler

Ferizli Kaymakamlığına Finike Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköy, Sapanca Kaymakamlığına Kaş Kaymakamı Bilgehan Bayar, Menemen Kaymakamlığına Antalya Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak, Antalya Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk Bayraklı Kaymakamlığına, İlkadım Kaymakamlığına Konyaaltı Kaymakamı İbrahim Keklik, Şuhut Kaymakamlığına Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, Korkuteli Kaymakamı Erol Tanrıkulu Çay Kaymakamlığına, Türkoğlu Kaymakamlığına Elmalı Kaymakamı Gürbüz Saltaş atandı.

Canan Hançer Baştürk’ün Bayraklı Kaymakamlığına atanmasıyla Antalya’da kadın mülki idare amiri kalmadı. Ayrıca vekaleten Konyaaltı Kaymakamı İbrahim Keklik’in baktığı Kemer Kaymakamlığına da atama yapıldı.