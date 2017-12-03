İl Sağlık Müdürlüğü halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarını büyük bir titizlikle yürütürken, 2016 yılına göre başvuru sayısındaki artışta bu çalışmaların önemli bir göstergesi olduğu vurgulandı.

Kuduzun, hayvanlardan insanlara bulaşabilen ve uygun müdahale yapılmadığında ölümle sonuçlanan bulaşıcı bir hastalık olduğuna dikkat çekilen açıklamada evcil ya da yabani bir hayvanın ısırması, tırmalaması veya kuduz hayvanın salyasının çatlak cilde, göze, ağza veya buruna temas etmesiyle kuduz riskiyle karşı karşıya kalınabileceği ifade edildi. Açıklamada, "Herhangi bir şekilde kuduz riski temasınız halinde bir sağlık kuruluşuna başvurunuz. Doktorunuz size en uygun müdahaleyi yapacak ve aşı takviminizi oluşturacaktır. İlimizde 14 ilçe devlet hastanemiz ile Gündoğmuş ve İbradı İlçe Sağlık Müdürlüklerimizde aşı uygulanmaktadır. Eğer bir aşı programına dahil edildiyseniz aşılarınızı düzenli olarak yaptırın. Düzensiz ve eksik yaptırmanız halinde sağlık personelimiz size ulaşarak aşılarınızı tamamlamanızı sağlayacaktır" denildi.

Antalya’da 2016 yılında kuduz riskli temaslı olup sağlık kuruluşuna başvuran kişi sayısının 9 bin 134, 2017 yılında ise 9 bin 289 olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, bunlardan 826 kişinin kuduz aşı profilaksisine gerek duyulmadığı kaydedildi.